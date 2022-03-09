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Барнаульский архитектор обнаружил на пл. Сахарова туннель с аркой довоенной постройки

Александр Деринг опубликовал в соцсетях фотографии технологического сооружения, соединявшего четыре знаменитых бака. Сейчас на пл. Сахарова активно ведутся работы по демонтажу резервуаров, технических сооружений и холма, прикрывавшего их. Вместе с ними канет в Лету и кирпичный туннель, построенный еще до Великой Отечественной войны.

Кирпичный тоннель с аркой довоенной постройки, соединявший баки для воды на пл. Сахарова.
Кирпичный тоннель с аркой довоенной постройки, соединявший баки для воды на пл. Сахарова.
Александр Деринг.

Кирпичный туннель с аркой — это часть технических сооружений, которые были построены вместе с баками. Они связывали четыре резервуара для воды между собой и обеспечивали доступ к объектам специалистам.

Александр Деринг отметил, что туннель сложно назвать уникальным. Сооружение с аркой напрямую связанно с историей города и интересно, в том числе с архитектурной точки зрения.

«Прощайте Баки. Гора немного сохранится, но это совсем немного. Красивый кирпичный технологический туннель успел зафиксировать», — написал на своей в соцсетях архитектор.

Отметим, что перед началом работ по сносу резервуаров, собственники участка на пр. Социалистический, 95 заказали экспертизу, которая выявила массу дефектов как самих баков, так и технических сооружений.

Кирпичный тоннель с аркой довоенной постройки, соединявший баки для воды на пл. Сахарова.
Кирпичный тоннель с аркой довоенной постройки, соединявший баки для воды на пл. Сахарова.
Александр Деринг.

Как рассказал altapress.ru представитель подрядчика — компании"СЦСМ", — подземные резервуары объемом 400 и 800 кубометров, подпорные стенки и технические туннели оказались в предаварийном и аварийном состоянии и требовали сноса. В противном случае все сооружение могло буквально сложиться внутрь. К тому же, склоны и площадки холма тоже пострадали — от эрозии.

Тем не менее, для многих барнаульцев баки и все, что с ними связано — часть истории города. Не удивительно, что люди стараются запечатлеть последние дни существования сооружений, простоявших на главной праздничной площади не одно десятилетие.


Сейчас часть холма сровняли с землей. Строители принялись за снос резервуаров и технических сооружений. На очереди и подпорная стенка с народной мозаикой, которую архитектор предложил сохранить для потомков.

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