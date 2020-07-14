Барнаульский комитет по строительству требует от «Марии-Ра» снести пристройку

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула намерен через арбитражный суд заставить один из магазинов «Мария-Ра снести разгрузочную — пристройку, через которую разгружаются машины в товаром. Власти считают ее самовольной постройкой. В целом же, по данным комитета, различным юридическим и физическим лицам предъявены требования о сносе более зданий, строений и сооружений.

Претензии мэрии касаются металлической конструкции с навесом, пристроенной к жилому дому на ул. Крупской, 80 в центре Барнаула, где расположен магазин сети «Мария-Ра». Это пристройка выполняет функции разгрузочной.

Комитет по строительству требует в арбитражном суде ее снести и привести фасад здания в первоначальное состояние. А в случае неисполнения решения суда просит возложить на ответчика выплату неустойки — 50 ты. рублей за каждый месяц просрочки исполнения решения суда после его вступления в силу.

Разгрузочная «Марии-Ра» на ул. Крупской , 80. Altapress.ru Разгрузочная «Марии-Ра» на ул. Крупской , 80. Altapress.ru

Ответчиком по иску выступает фирма «Кольцо», учредителем котоой является семья Ракшиных, владеющих торговой сетью. Ближайшее заседание суда назначено на 29 июля.

В целом в Барнауле предъявлены требованы снести 41 объект — это здания, строения и сооружения: гаражи, погреба, киоски, ограждения, хозпостройки, самовольные постройки.

Еще 83 объекта мэрия требует снести на основании решения суда. Среди них киоски, пристройки (например, к зданию на пр. Строителей, 16), павильоны и даже многоквартирный дом, следует из информации, опубликованной на сайте комитета по строительству 11 июня.