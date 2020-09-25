Барнаульский «магазин-бомж» на красной линии обрел нового владельца

Как следует из материалов конкурсного управляющего, новым собственником здания стало физлицо — Дмитрий Колотилин. 30 июня «Россельхозбанк» переуступил ему свои права требования. Сейчас эту сделку пытается оспорить в суде другой кредитор — Андрей Балдин.
Его исковое заявление пока оставлено без движения.
Известно, что Дмитрий Колотилин развивает сеть салонов связи «Диксис», а также является собственником таких заведений как «Кинза и Мята», «Лапша и уши», паба Hairy Lemon.
В конкурсную массу обанкротившегося ТД «Угринич» внес 46,2 млн рублей.
Что досталось Колотилину
В объявлении о продаже говорится, что нежилое помещение на проспекте Красноармейский, 33 имеет общую площадь 1,5 тыс. кв. метров. Земельный участок под ним — чуть больше 1 тыс. кв. метров. В здании пять этажей.
Начальная стоимость объекта была 74 млн рублей.
Дмитрий Колотилин сообщил altapress.ru, что 24 сентября документы по регистрации сделки купли-продажи были переданы в Росреестр.
«Использовать объект буду в коммерческих целях. Подробности пока не разглашаю», — сообщил предприниматель.