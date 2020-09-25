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Недвижимость

Барнаульский «магазин-бомж» на красной линии обрел нового владельца

20 сентября должны были пройти торги по продаже имущества торгового дома «Угринич», однако они вновь были признаны не состоявшимися. Конкурсный кредитор решил оставить пятиэтажный магазин на проспекте Красноармейском себе.

бывший магазин "Угринич" давно оккупировали бомжи и пьяницы
бывший магазин "Угринич" давно оккупировали бомжи и пьяницы
Анна Зайкова

Как следует из материалов конкурсного управляющего, новым собственником здания стало физлицо — Дмитрий Колотилин. 30 июня «Россельхозбанк» переуступил ему свои права требования. Сейчас эту сделку пытается оспорить в суде другой кредитор — Андрей Балдин.

Его исковое заявление пока оставлено без движения.

Известно, что Дмитрий Колотилин развивает сеть салонов связи «Диксис», а также является собственником таких заведений как «Кинза и Мята», «Лапша и уши», паба Hairy Lemon.

В конкурсную массу обанкротившегося ТД «Угринич» внес 46,2 млн рублей.

Дмитрий Колотилин, владелец сети салонов связи &quot;Диксис&quot;, заведений &quot;Кинза и Мята&quot;, &quot;Лапша и уши&quot;, паба Hairy Lemon.
Дмитрий Колотилин, владелец сети салонов связи «Диксис», заведений «Кинза и Мята», «Лапша и уши», паба Hairy Lemon.
Анна Зайкова

Что досталось Колотилину

В объявлении о продаже говорится, что нежилое помещение на проспекте Красноармейский, 33 имеет общую площадь 1,5 тыс. кв. метров. Земельный участок под ним — чуть больше 1 тыс. кв. метров. В здании пять этажей.

Начальная стоимость объекта была 74 млн рублей.

Дмитрий Колотилин сообщил altapress.ru, что 24 сентября документы по регистрации сделки купли-продажи были переданы в Росреестр.

«Использовать объект буду в коммерческих целях. Подробности пока не разглашаю», — сообщил предприниматель.

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