Барнаульский рынок аренды жилья вошел в ТОП-15 по доходности в России

Портал выяснил, что быстрее всего окупаются квартиры в Магнитогорске. Доходность от аренды в этом городе самая высокая — 8,5%. Квартира при таких условиях окупается за 12 лет. Дольше всего жилье будет окупаться в Чебоксарах, Москве и Санкт Петербурге — при доходности в 4,7-4,4% на это уйдет 22 года.

Барнаул в этой аналитике занял 14 место. При стоимости квартиры в среднем 2,38 млн рублей и арендной ставке 14,1 тыс. рублей в месяц доходность составит 7,1%. При таких условиях квартира окупится за 14 лет.

Средняя доходность от сдачи квартир в аренду по России составляет 6%, и окупить квартиру таким способом получится за 17 лет, подсчитали аналитики.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир", посоветовал собственникам недвижимости тщательно подбирать объект, если они планируют зарабатывать на аренде.

Павел Луценко,

генеральный директор федерального портала "Мир квартир":

— Старайтесь, чтобы квартира была привлекательна для арендаторов: чтобы она находилась рядом с метро или остановками транспорта, чтобы от нее удобно было добраться до центра города, магазинов и т. д. Она должна быть со свежим ремонтом, меблирована и оборудована бытовой техникой. В противном случае жилье будет долго простаивать, и хорошие показатели доходности и окупаемости останутся только на бумаге.

Справка

"Мир квартир" изучил российский рынок аренды городов с численностью населения более 300 тыс. человек. Всего в выборку попало 69 населенных пунктов. При подсчетах принимались во внимание все сегменты квартир, исключая элитный. Не учитывались накладные расходы собственника, например, на ремонт.

В основу анализа легла информация о средней стоимости объекта, ставке аренды за месяц и год. В итоге аналитики вывели процент доходности от аренды квартиры и выяснили, за сколько лет она окупится.