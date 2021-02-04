Барнаульский застройщик купил участок на месте старинного кладбища

ГК «Союз» приобрела посредством контролируемой им компании «Север» участок в Санкт-Петербурге, где раньше было Митрофаньевское кладбище, пишет « Алтайский портал недвижимости » со ссылкой на Restate .

Площадь участка составляет 1,3 га, он находится возле Балтийского вокзала. Кладбища на этом месте уже нет, оно существовало с 1831 года до середины XX века. Сейчас там промышленные постройки и склады.

Рядом проходит железная дорога, чуть дальше строятся новые жилые комплексы, а также недалеко есть действующее Громовское кладбище.

Местные СМИ не исключают конфликты с общественностью, которая требует создать мемориальный парк с храмами, а не застраивать участок.

Митрофаньевское кладбище было основано в связи с разразившейся в городе эпидемией холеры.

В 1927 году было принято решение о немедленном закрытии кладбища. В годы блокады Ленинграда вновь начали захоронения, но после войны прекратили.

В 1950-х годах на месте кладбища действовала барахолка, а затем там появились склады и свалки.