Барнаульский застройщик купил участок на месте старинного кладбища

Площадь участка составляет 1,3 га, он находится возле Балтийского вокзала. Кладбища на этом месте уже нет, оно существовало с 1831 года до середины XX века. Сейчас там промышленные постройки и склады.
Рядом проходит железная дорога, чуть дальше строятся новые жилые комплексы, а также недалеко есть действующее Громовское кладбище.
Местные СМИ не исключают конфликты с общественностью, которая требует создать мемориальный парк с храмами, а не застраивать участок.
Митрофаньевское кладбище было основано в связи с разразившейся в городе эпидемией холеры.
В 1927 году было принято решение о немедленном закрытии кладбища. В годы блокады Ленинграда вновь начали захоронения, но после войны прекратили.
В 1950-х годах на месте кладбища действовала барахолка, а затем там появились склады и свалки.