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Недвижимость

Барнаульский застройщик купил участок на месте старинного кладбища

ГК «Союз» приобрела посредством контролируемой им компании «Север» участок в Санкт-Петербурге, где раньше было Митрофаньевское кладбище, пишет «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на Restate.

Митрофаньевский тупик. Промышленные постройки и склады на месте кладбища.
Митрофаньевский тупик. Промышленные постройки и склады на месте кладбища.
Скриншот Яндекс.Карты

Площадь участка составляет 1,3 га, он находится возле Балтийского вокзала. Кладбища на этом месте уже нет, оно существовало с 1831 года до середины XX века. Сейчас там промышленные постройки и склады.

Рядом проходит железная дорога, чуть дальше строятся новые жилые комплексы, а также недалеко есть действующее Громовское кладбище.

Местные СМИ не исключают конфликты с общественностью, которая требует создать мемориальный парк с храмами, а не застраивать участок.

Митрофаньевское кладбище было основано в связи с разразившейся в городе эпидемией холеры.

В 1927 году было принято решение о немедленном закрытии кладбища. В годы блокады Ленинграда вновь начали захоронения, но после войны прекратили.

В 1950-х годах на месте кладбища действовала барахолка, а затем там появились склады и свалки.

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