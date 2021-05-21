Барнаульцев потянуло к земле. Почему жители краевой столицы все чаще выбирают частные дома вместо высоток

Спрос на индивидуальное жилье в Барнауле и его пригороде увеличивается. В прошлом году эксперты зафиксировали всплеск интереса горожан к частным домам. В 2021-м тенденция только укрепляется. В то же время растут и запросы. Чаще всего люди отдают предпочтение качественному и комфортному жилью, возведенному в современных, благоустроенных микрорайонах. Куда же движется рынок частного домостроения, каков портрет потребителя и почему «малоэтажка» стала новым трендом, обсудили в рамках круглого стола, прошедшего на базе «Алтапресс».

Сухие цифры жаркого интереса

В ходе дискуссии эксперты не раз отмечали: современные горожане тянутся к земле, предпочитая близость природы многоэтажным «человейникам».

Так, за первое полугодие 2021-го в Алтайском крае было введено в эксплуатацию 106,7 тыс. кв. м индивидуального жилья, при общем объеме данного сектора строительства в 270 тыс. кв. м.

Число частных «жилых квадратов» составило около 40%, из них 30% были возведены в Барнауле. Об этом участникам круглого стола рассказал замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак.

Положительную динамику рынка «малоэтажек» отметил и заместитель руководителя регионального управления Росреестра Андрей Рерих. Он рассказал, что в первом квартале 2021 года на учет было поставлено порядка 1050 объектов индивидуального жилищного строительства. В тот же период 2020-го их было 650.

Круглый стол , посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Андрей Рерих,

замруководителя регионального управления Росреестра:

Увеличилось и число операций с земельными участками. В первом квартале 2021-го оно достигло 19 тыс., в аналогичном периоде 2020-го составляло около 17 тыс. С весны прошлого года (с начала пандемии) отмечался интерес покупателей к частным домам на земле.

Нужно поддержать

Круглый стол , посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Поддержать жителей Алтайского края в их стремлении перебраться поближе к земле готовы и на федеральном уровне. Депутат Госдумы Иван Лоор в обращении к другим участникам круглого стола подчеркнул: в регионе нужно развивать малоэтажное строительство не только в сельской местности, но и в городах.

Он отметил, что для этого могут потребоваться особая программа и дополнительное финансирование. Парламентарий подчеркнул, что готов приложить максимум усилий для решения данного вопроса.

Микрорайоны новой эры

Круглый стол , посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Облик среднестатистического потребителя в сфере «малоэтажек» нарисовал директор «Фирсовой Слободы» Михаил Кочетов. Спикер рассказал, что чаще всего ближе к земле перебираются молодые семьи с детьми. Именно они преимущественно обращаются в компанию в поисках подходящих домовладений в поселках, где обеспечена комфортная среда для их жителей.

Михаил Кочетов,

директор «Фирсовой Слободы»:

80% наших покупателей — это молодежь. Я их называю «новыми горожанами». Это люди, которые приезжают в Барнаул из сел и райцентров. С одной стороны они хотят пользоваться всеми благами большого города, с другой — ментально остаются сельскими жителями. Их не пугает жизнь в микрорайонах с частными домами.

Круглый стол , посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

В то же время, спикер не считает, что возрастающий интерес к «малоэтажке» связан только со спецификой Алтайского края, как аграрного региона. Он отметил, что данная тенденция наблюдается во всем мире.

Михаил Кочетов,

директор «Фирсовой Слободы»:

Люди стремятся жить ближе к земле и природе. В ряде развитых стран рядом с крупными городами выстроены даунтауны, куда постепенно перебирается население.

Круглый стол , посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Вот и барнаульцы стали все чаще выбирать не квартиры в новостройках, а частные дома в благоустроенных микрорайонах. «Фирсова Слобода» уже превратила несколько заброшенных полей в красивые современные поселки с комфортными условиями жизни. Земля здесь пользуется успехом.

Круглый стол , посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Изначально компания «Фирсова Слобода» формировала наделы, проводила коммуникации и готовила их дальнейшей застройке. Сейчас, и это хорошо видно на примере Новой Грани, ко всем плюсам добавились бетонные дороги, уличное освещение, детские и спортивные площадки и т. д.

В июле стартуют продажи участков нового поколения в микрорайоне «Палитра». Он является хорошим примером основного направления, куда движется рынок современных загородных домов.

Здесь будет организована удобная инфраструктура, подготовлена лесопарковая зоны, оборудованы трассы для трекинга, лыжные трассы и т. д. Для того, чтобы содержать общественные зоны будет организовано товарищество собственников недвижимости.

Круглый стол , посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Отличительной особенностью нового поселка станут названия улиц. Планируется, что они получат имена известных русских художников: Репина, Шишкина, Васнецова, Айвазовского и т. д.

Еще одно нововведение компании «Фирсова Слобода» — тесное сотрудничество с застройщиками. Ряд организаций уже заявила о готовности выкупать участки для дальнейшего возведения частных домов.

Круглый стол , посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Михаил Кочетов,

директор «Фирсовой Слободы»:

Мы будем стимулировать застройщиков, готовых выходить на рынок малоэтажного строительства, и планируем инвестировать тех, кто разделяет наши ценности.

О разности менталитетов сельчан и горожан, ипотеке, а также новейших трендах в малоэтажном строительстве от одного из крупнейших специалистов, читайте в ближайшее время на страницах altapress.ru в рубрике «Недвижимость».