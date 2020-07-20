Барнаульцев просят успокоиться. В городе не будет дефицита новостроек

Истерия вокруг квартала 2036 в Барнауле портит настроение не только девелоперам, но и рядовым гражданам. Эксперты прогнозируют дефицит новостроек, и как следствие — кризис и взлет цен на квадратные метры. Высказываются предположения, что рынок недвижимости просто перестроится в сторону вторичного жилья.

Однако, как видно из аналитики основных показателей жилищного строительства, подготовленной «ДОМ.РФ», в ближайшие 4 года квартир в строящихся домах должно хватить всем. Цифры говорят сами за себя.

Недвижимость. Новостройки Барнаула. altapress.ru

Сегодня в Алтайском крае ведется строительство более 1 млн кв.м. Из них только в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 294 тыс. кв.м. В 2021 году ожидается 405 тыс. «квадратов», в 2022 — 218 тыс., в 2023 — 105 тыс., в 2024 — 29 тыс. За весь период будет построено 319 тыс. кв. м с использованием счетов эскроу, 683 — с уплатой взносов в компенсационный фонд и 48 тыс. кв. м без привлечения средств граждан.

В условиях нарастающего спроса может показаться, что объем предложения в новостройках не такой уж и большой, но если взглянуть на ситуацию в целом, то задел на будущее внушает некоторый оптимизм.

Лариса Мельситова,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Спрос растет, и я думаю, что в ближайшее время он не будет ослабевать, особенно если государство продлит льготную ипотеку, которая пока действует только до ноября. Мы на это очень надеемся, ведь такая поддержка — большое подспорье не только для застройщиков, но и для простых граждан, в том числе молодых семей.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Уже сейчас застройщики работают над непростой задачей поиска альтернативных источников под квартальную застройку. Прогноз оптимистичен — за 4 года вопрос должен так или иначе решиться.

Лариса Мельситова,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Думаю девелоперы начнут прорабатывать варианты использования участков вокруг Барнаула и в центре — под застроенными территориями с ветхим и аварийным жильем. Под центром я подразумеваю не только старую часть города, но и тот же Поток. Это самые перспективные направления.

Судя по предварительным оценкам, в 2024 году ожидается настоящий неурожай квадратных метров в новостройках. Но за 4 года наверняка изменится, в том числе может запуститься комплексная программа реновации. А значит, дефицита земель под застройку на какое-то время удастся избежать.