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Недвижимость

Барнаульцы обеспокоены обрушением торцевой плиты на многоэтажке

В доме по ул. Интернациональная, 225 разрушается торцевая плита. По словам жильцов, управляющая компания на жалобы не реагирует, сообщают читатели altapress.ru.

Обрушение торцевой плиты.
Обрушение торцевой плиты.
Предоставлено altapress.ru

Жители с марта обращаются в управляющую компанию «Центральная», однако, по их словам, никаких мер организация не предпринимает. А плита рушится.

Когда от плитки отвалился очередной кусок, чуть не пострадали прохожие.

Горожане также были на личном приеме у начальника УК в апреле, однако ситуации это не помогло:

«Сказали не раздувать из мухи слона», — заключила о результатах приема жительница.

Ранее барнаульцы жаловались на управляющую компанию и подделку подписей.

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