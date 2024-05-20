Барнаульцы обеспокоены обрушением торцевой плиты на многоэтажке

Жители с марта обращаются в управляющую компанию «Центральная», однако, по их словам, никаких мер организация не предпринимает. А плита рушится.
Когда от плитки отвалился очередной кусок, чуть не пострадали прохожие.
Горожане также были на личном приеме у начальника УК в апреле, однако ситуации это не помогло:
«Сказали не раздувать из мухи слона», — заключила о результатах приема жительница.
Ранее барнаульцы жаловались на управляющую компанию и подделку подписей.
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