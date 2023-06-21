Белоснежный замок с двумя этажами продают за 25 млн рублей в Барнауле

Пятирешка весьма просторная и занимает 227,1 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 110 тыс. рублей.
Квартира занимает четвертый и пятый этаж из семи в кирпичном доме. Его построили в 1996 году. Владельцы квартиры отмечает шикарный вид из окна на ухоженный сад с вековыми елями.
В квартире сделали капитальный дизайнерский ремонт. Хозяева оформили комнаты в светлых тонах. В помещении заменили всю электрику, сантехнику и отопление. Также установили систему кондиционирования и вентиляции.
В квартире несколько спален, каждая с гардеробной. При желании их можно переделать в детские комнаты, кабинеты, гостевые. Также есть просторная гостиная и кухня. Дополнительно обустроены три большие лоджии и один балкон.
Владельцы оставляют всю мебель. Кроме того будущим хозяевам достается гараж с автоматическими воротами и погреб.