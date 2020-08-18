Бесплатные курсы «Специалист по недвижимости» запускают в Барнауле

Бесплатные пятидневные курсы «Специалист по недвижимости» запускает в Барнауле федеральное агентство недвижимости «Жилфонд».

Занятия пройдут 24−28 августа в главном офисе компании на ул. Малахова, 119 в вечернее время — с 18:30 до 20:30 часов.

Курсы будут полезны всем, кто интересуется рынком недвижимости, хочет больше узнать о перспективной профессии и в будущем получить работу в крупной федеральной компании.

Рынок недвижимости — перспективная сфера. Снижение процентной ставки по ипотеке, а также принятые государством меры соцподдержки граждан сделали жильё доступнее и позитивно сказались на спросе.

В «Жилфонде» в июле 2020 года количество сделок выросло вдвое по отношению к июлю прошлого года! Работы очень много, поэтому до конца года мы увеличиваем агентскую сеть филиала, как минимум, на 70 специалистов.

Участие в курсах — хорошая возможность погрузиться в профессию и узнать, подходит ли она вам.