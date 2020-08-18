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Недвижимость
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Бесплатные курсы «Специалист по недвижимости» запускают в Барнауле

Ведущие эксперты за 5 дней познакомят слушателей с азами профессии и поделятся актуальной информацией о рынке недвижимости

Бесплатные курсы «Специалист по недвижимости» в Барнауле.
Бесплатные курсы «Специалист по недвижимости» в Барнауле.
Федеральное агентство недвижимости «Жилфонд».

Бесплатные пятидневные курсы «Специалист по недвижимости» запускает в Барнауле федеральное агентство недвижимости «Жилфонд».

Занятия пройдут 24−28 августа в главном офисе компании на ул. Малахова, 119 в вечернее время — с 18:30 до 20:30 часов.

Курсы будут полезны всем, кто интересуется рынком недвижимости, хочет больше узнать о перспективной профессии и в будущем получить работу в крупной федеральной компании.

Людмила Авдюхина,
региональный директор Агентства недвижимости «Жилфонд» в Барнауле:

Рынок недвижимости — перспективная сфера. Снижение процентной ставки по ипотеке, а также принятые государством меры соцподдержки граждан сделали жильё доступнее и позитивно сказались на спросе.

В «Жилфонде» в июле 2020 года количество сделок выросло вдвое по отношению к июлю прошлого года! Работы очень много, поэтому до конца года мы увеличиваем агентскую сеть филиала, как минимум, на 70 специалистов.

Участие в курсах — хорошая возможность погрузиться в профессию и узнать, подходит ли она вам.

За 5 дней вы узнаете:
  • В чем заключается работа риэлтора, и почему ему не требуется юридическое образование.
  • Как зарабатывать на рынке недвижимости.
  • Как рынок отреагировал на события апреля 2020 года: что стало с ценами на жильё и спросом.
  • Как купить квартиру без накоплений, и как в этом поможет «Жилфонд».
  • Как быстро и дорого продать: авторские методики от создателей курса.

Заполните заявку или запишитесь по телефону 8 (3852) 20-14-14.

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