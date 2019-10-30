Бесплатные курсы «Жилфонда»: специалист по недвижимости за 5 дней

Одно из крупнейших агентств недвижимости «Жилфонд» приглашает на бесплатные курсы для тех, кто желает освоить перспективную профессию риэлтора и в будущем получать высокий доход.

Занятия будут проходить с 11 по 15 ноября в удобное время — с 18:00 до 20:00 — в главном офисе «Жилфонда» на Малахова, 119. Каждый участник получит именной сертификат, а самые успешные выпускники — приглашение на работу в один из пяти барнаульских офисов компании.

Людмила Авдюхина,

региональный директор:

«Жилфонд» активно растет и развивается. До конца года стоят амбициозные задачи: увеличить численность филиала как минимум на 40 эффективных риэлторов. Шанс присоединиться к нашей команде есть у каждого.

Программу обучения разработали опытные эксперты компании, которые хорошо знают рынок недвижимости и владеют методиками успешных продаж.

За пять дней вы узнаете: как работает современное агентство недвижимости,

какие типы жилья и локации пользуются спросом у жителей Алтайского края,

как купить квартиру без накоплений и как в этом поможет «Жилфонд»,

как оформить ипотеку по минимальной ставке,

какие документы потребуются при продаже/покупке недвижимости,

как найти подход к разным клиентам.

Заполните заявку уже сегодня, количество мест ограничено!

Телефон для справок 8 (3852) 20-14-14 .

Отзыв участника

Марина Нехонова,

риэлтор «Жилфонда» с 2018 года:

Я услышала рекламу курсов по радио, когда каталась на катке в родном селе Озерки. Решила пойти учиться по нескольким причинам. Во-первых, мне была интересна сфера недвижимости и я видела себя в этой профессии. Во-вторых, обучение было абсолютно бесплатным. Раньше я работала менеджером по работе с иностранными партнерами на крупном лесоперерабатывающем предприятии, но в начале 2018 года находилась в декретном отпуске, поэтому решила воспользоваться моментом и попробовать себя в новой сфере. Программа курса была очень насыщенной, интересной не только для будущего риэлтора, но и для всех, кто собирается купить или продать квартиру. В учебном центре царила дружественная атмосфера, было очень уютно, организаторы устраивали чаепитие. Я ждала приглашения на работу и была очень рада, когда его получила. После оплачиваемой стажировки попала в команду Анастасии Надецкой, работаем вместе до сих пор. Мне очень нравится работа риэлтора, это хорошие деньги и возможность самостоятельно планировать свой день. Всем, кто раздумывает, идти на курсы или нет, советую сходить обязательно. За пять дней можно легко понять, твое ли это, и получить работу в крупном агентстве недвижимости.

Справка

«Жилфонд» — одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 80 офисов в Абакане, Барнауле, Бердске, Краснодаре, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Новосибирске, Оби, Орле, Сочи, Томске, Челябинске.