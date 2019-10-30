Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 4°C
38

Бесплатные курсы «Жилфонда»: специалист по недвижимости за 5 дней

Одно из крупнейших агентств недвижимости «Жилфонд» приглашает на бесплатные курсы для тех, кто желает освоить перспективную профессию риэлтора и в будущем получать высокий доход.

Иллюстрация предоставлена агентством недвижимости «Жилфонд»

Занятия будут проходить с 11 по 15 ноября в удобное время — с 18:00 до 20:00 — в главном офисе «Жилфонда» на Малахова, 119. Каждый участник получит именной сертификат, а самые успешные выпускники — приглашение на работу в один из пяти барнаульских офисов компании.

Людмила Авдюхина,
региональный директор:

«Жилфонд» активно растет и развивается. До конца года стоят амбициозные задачи: увеличить численность филиала как минимум на 40 эффективных риэлторов. Шанс присоединиться к нашей команде есть у каждого.

Программу обучения разработали опытные эксперты компании, которые хорошо знают рынок недвижимости и владеют методиками успешных продаж.

За пять дней вы узнаете:
  • как работает современное агентство недвижимости,
  • какие типы жилья и локации пользуются спросом у жителей Алтайского края,
  • как купить квартиру без накоплений и как в этом поможет «Жилфонд»,
  • как оформить ипотеку по минимальной ставке,
  • какие документы потребуются при продаже/покупке недвижимости,
  • как найти подход к разным клиентам.

Заполните заявку уже сегодня, количество мест ограничено!

Телефон для справок 8 (3852) 20-14-14.

Отзыв участника

Марина Нехонова,
риэлтор «Жилфонда» с 2018 года:

Я услышала рекламу курсов по радио, когда каталась на катке в родном селе Озерки. Решила пойти учиться по нескольким причинам. Во-первых, мне была интересна сфера недвижимости и я видела себя в этой профессии. Во-вторых, обучение было абсолютно бесплатным.

Раньше я работала менеджером по работе с иностранными партнерами на крупном лесоперерабатывающем предприятии, но в начале 2018 года находилась в декретном отпуске, поэтому решила воспользоваться моментом и попробовать себя в новой сфере.

Программа курса была очень насыщенной, интересной не только для будущего риэлтора, но и для всех, кто собирается купить или продать квартиру. В учебном центре царила дружественная атмосфера, было очень уютно, организаторы устраивали чаепитие.

Я ждала приглашения на работу и была очень рада, когда его получила. После оплачиваемой стажировки попала в команду Анастасии Надецкой, работаем вместе до сих пор. Мне очень нравится работа риэлтора, это хорошие деньги и возможность самостоятельно планировать свой день.

Всем, кто раздумывает, идти на курсы или нет, советую сходить обязательно. За пять дней можно легко понять, твое ли это, и получить работу в крупном агентстве недвижимости.

Справка

«Жилфонд» — одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 80 офисов в Абакане, Барнауле, Бердске, Краснодаре, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Новосибирске, Оби, Орле, Сочи, Томске, Челябинске.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость