Без лыж и хлама. ТОП-5 стильных лоджий в элитных квартирах Барнаула для безмятежного отдыха

Знакомство потенциального покупателя с квартирой редко начинается с балкона или лоджии. Совершенно напрасно. Застройщики все чаще предлагают нестандартные решения и планировки даже для этих помещений. Они превратились в удобное место для рабочего кабинета, полноценного отдыха или встреч с друзьями. Мы заглянули на лоджии дорогих квартир Барнаула. Предлагаем «ценовой» рейтинг самых интересных дизайнерских решений.

5 место. Яркий уголок с видом на Обь

Лоджия, интерьер которой можно отнести скорее к стилю бохо, чем поп-арт, находится в одной из квартир ЖК «Аквамарин». Яркая, свежая, настраивающая на игривый лад, она так и манит отдохнуть на мягких подушках плетеных кресел, поболтать с близким или друзьями, уйти в собственные мысли…

Лоджия в стиле бохо в квартире на ул. Приречная , 1. «Циан».

А можно просто созерцать город или мерное течение Оби. Окна лоджии панорамные, из нее берег реки, как на ладони. И все это за 12,5 млн рублей.

Трехкомнатная квартира с сайта «Циан», расположенная в доме на ул. Приречная, 1 и площадью 130 кв. м., находится на одном из самых высоких этажей — 19-м из 24-х. Интерьеры выполнены в ярких тонах, но со вкусом. К слову, в квартире две лоджии.

Территория дома, что характерно для большинства современных ЖК, огорожена. Есть подземная и надземная парковки, игровая площадка, детский сад. В перспективе планируется собственный пляж.

4 место. Атмосферное местечко

Лоджия в этой трехкомнатной квартире на ул. Папанинцев, 111 немного выбивается из нашего рейтинга. Здесь есть лыжи и не только. Но это никак не портит уютную обстановку. Все, что представлено на фотографии, органично вписывается в дизайн. К тому же, лоджия оборудована теплыми полами, что только усиливает эффект.

Теплая лоджия в трехкомнатной квартире на ул. Папанинцева , 111. «Циан».

Здесь можно поставить столик и кучу стульев, а можно разбросать для гостей пуфики или подушки. Так места точно хватит даже для большой компании.

Сама квартира не менее интересная. Каждая комната обладает собственным характером и цветовым решением. На сайте «Циан» недвижимость, площадью 125,7 кв. м. и расположенную в центре Барнаула, оценили в 15 млн рублей.

Квартира отличается необычной планировкой. В частности, в прихожей есть выделенная гардеробная ниша, а кухня соединена с гостиной. А вот две спальни изолированы друг от друга. И они тоже оборудованы собственными гардеробными.

3 место. Лоджия для больших амбиций

В самом центре Барнаула, на ул. Ленская, 1-В, продается четырехкомнатная квартира с огромной лоджией.

Большая лоджия в квартире на ул. Ленская , 1-В. «Циан».

Из 197 «жилых квадратов» на нее приходится более 16-ти. Цена вопроса — почти 15,5 млн рублей.

Объявление размещено на сайте «Циан».

Территория дома, где находится элитная квартира, охраняется. Есть детская площадка, зона барбекю и, что немаловажно, наземная парковка.

2 место. Почти итальянская вилла

Панорамные окна большой лоджии простираются от пола до потолка. Из них открывается неплохой вид не вечнозеленые сосны перед домом элитного поселка, расположенного на Змеиногорском тракте, 102/20.

Отделка под дерево, плетеная мебель и едва затеняющие легкие шторы придают лоджии неуловимый флер итальянской виллы, где так приятно провести сиесту. Для чашечки чая, кофе или бокала чего-то покрепче на лоджии предусмотрен кованый столик со стеклянной столешницей.

Уютная лоджия в квартире на Змеиногорском тракте , 102/20. «Авито».

Вид немного портит торчащий сбоку белый угол подоконника обычного пластикового окна. Но на такие мелочи, как правило, редко обращают внимание.

Достаточно просто повернуться к нему спиной и наслаждаться небом, безмятежностью и чувством легкости бытия, ведь вы в доме премиум-класса элитного поселка нагорной части Барнаула.

Лоджия находится к трехкомнатной квартире (площадь 124 кв. м) с красивым и качественным ремонтом. Здесь есть просторная гостиная, две спальни и кухня. Она продается со встроенной мебелью и бытовой техникой. Цена покупки на «Авито»,. — 18 млн рублей.

Сам дома построен в глубине элитного квартала. Он защищен от шума дорог и пыли. Его огороженная территория находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Зона отдыха оборудована детской площадкой и прогулочными дорожками.

1 место. «Зефирная» лоджия

Лоджия с окнами во всю стену наверняка оценят люди творческих профессий и трудоголики. Белоснежные стены, бежевые детали интерьера, легкое облако занавесок и мягкий диван настраивают на расслабление.

«Зефирная» лоджия в квартире на Змеиногорском тракте , 104-А. «Авито».

Кроме того, лоджия оборудована телевизором с большой диагональю и радиатором отопления.

Словом, место получилось современным, стильным и многофункциональным. Здесь можно посидеть с книжкой, посмотреть телевизор или отдохнуть, глядя на живописный вид из окна.

Лоджия находится в трехкомнатной квартире, площадью 127 кв. м. Она расположена в доме на Змеиногорском тракте, 104-А, в элитном, экологически чистом районе.

В квартире сделан высококачественный ремонт. Помимо лоджии в ней две спальни, гостиная, большая кухня и два санузла. Придомовая территория жилого комплекса охраняется, в подъезде дома сидит консьерж.

Объявление выставлено на сайте «Авито». Стоимость квартиры — 18,5 млн рублей.

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