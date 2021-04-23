Без лыж и хлама. ТОП-5 стильных лоджий в элитных квартирах Барнаула для безмятежного отдыха

5 место. Яркий уголок с видом на Обь
Лоджия, интерьер которой можно отнести скорее к стилю бохо, чем поп-арт, находится в одной из квартир ЖК «Аквамарин». Яркая, свежая, настраивающая на игривый лад, она так и манит отдохнуть на мягких подушках плетеных кресел, поболтать с близким или друзьями, уйти в собственные мысли…
А можно просто созерцать город или мерное течение Оби. Окна лоджии панорамные, из нее берег реки, как на ладони. И все это за 12,5 млн рублей.
Трехкомнатная квартира с сайта «Циан», расположенная в доме на ул. Приречная, 1 и площадью 130 кв. м., находится на одном из самых высоких этажей — 19-м из 24-х. Интерьеры выполнены в ярких тонах, но со вкусом. К слову, в квартире две лоджии.
Территория дома, что характерно для большинства современных ЖК, огорожена. Есть подземная и надземная парковки, игровая площадка, детский сад. В перспективе планируется собственный пляж.
4 место. Атмосферное местечко
Лоджия в этой трехкомнатной квартире на ул. Папанинцев, 111 немного выбивается из нашего рейтинга. Здесь есть лыжи и не только. Но это никак не портит уютную обстановку. Все, что представлено на фотографии, органично вписывается в дизайн. К тому же, лоджия оборудована теплыми полами, что только усиливает эффект.
Здесь можно поставить столик и кучу стульев, а можно разбросать для гостей пуфики или подушки. Так места точно хватит даже для большой компании.
Сама квартира не менее интересная. Каждая комната обладает собственным характером и цветовым решением. На сайте «Циан» недвижимость, площадью 125,7 кв. м. и расположенную в центре Барнаула, оценили в 15 млн рублей.
Квартира отличается необычной планировкой. В частности, в прихожей есть выделенная гардеробная ниша, а кухня соединена с гостиной. А вот две спальни изолированы друг от друга. И они тоже оборудованы собственными гардеробными.
3 место. Лоджия для больших амбиций
В самом центре Барнаула, на ул. Ленская, 1-В, продается четырехкомнатная квартира с огромной лоджией.
Из 197 «жилых квадратов» на нее приходится более 16-ти. Цена вопроса — почти 15,5 млн рублей.
Объявление размещено на сайте «Циан».
Территория дома, где находится элитная квартира, охраняется. Есть детская площадка, зона барбекю и, что немаловажно, наземная парковка.
2 место. Почти итальянская вилла
Панорамные окна большой лоджии простираются от пола до потолка. Из них открывается неплохой вид не вечнозеленые сосны перед домом элитного поселка, расположенного на Змеиногорском тракте, 102/20.
Отделка под дерево, плетеная мебель и едва затеняющие легкие шторы придают лоджии неуловимый флер итальянской виллы, где так приятно провести сиесту. Для чашечки чая, кофе или бокала чего-то покрепче на лоджии предусмотрен кованый столик со стеклянной столешницей.
Вид немного портит торчащий сбоку белый угол подоконника обычного пластикового окна. Но на такие мелочи, как правило, редко обращают внимание.
Достаточно просто повернуться к нему спиной и наслаждаться небом, безмятежностью и чувством легкости бытия, ведь вы в доме премиум-класса элитного поселка нагорной части Барнаула.
Лоджия находится к трехкомнатной квартире (площадь 124 кв. м) с красивым и качественным ремонтом. Здесь есть просторная гостиная, две спальни и кухня. Она продается со встроенной мебелью и бытовой техникой. Цена покупки на «Авито»,. — 18 млн рублей.
Сам дома построен в глубине элитного квартала. Он защищен от шума дорог и пыли. Его огороженная территория находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Зона отдыха оборудована детской площадкой и прогулочными дорожками.
1 место. «Зефирная» лоджия
Лоджия с окнами во всю стену наверняка оценят люди творческих профессий и трудоголики. Белоснежные стены, бежевые детали интерьера, легкое облако занавесок и мягкий диван настраивают на расслабление.
Кроме того, лоджия оборудована телевизором с большой диагональю и радиатором отопления.
Словом, место получилось современным, стильным и многофункциональным. Здесь можно посидеть с книжкой, посмотреть телевизор или отдохнуть, глядя на живописный вид из окна.
Лоджия находится в трехкомнатной квартире, площадью 127 кв. м. Она расположена в доме на Змеиногорском тракте, 104-А, в элитном, экологически чистом районе.
В квартире сделан высококачественный ремонт. Помимо лоджии в ней две спальни, гостиная, большая кухня и два санузла. Придомовая территория жилого комплекса охраняется, в подъезде дома сидит консьерж.
Объявление выставлено на сайте «Авито». Стоимость квартиры — 18,5 млн рублей.
Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.