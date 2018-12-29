Без шансов. Предприниматель объяснил, почему в Барнауле не будет дома купца Морозова

Потенциальные инвесторы, администрации Барнаула и края остаются в стороне от решения вопроса по восстановлению сгоревшего дома купца Морозова. Первые говорят, что инвестиции в одноэтажное историческое здание нецелесообразны. А власти не могут финансировать работы, рассказал altapress.ru Глеб Юрьев, собственник здания на Ползунова, 31.

По оценкам Юрьева, на восстановление сгоревшего деревянного дома Морозова потребуется 20−25 млн рублей.

Глеб Юрьев,

предприниматель , собственник здания на ул. Ползунова , 31:

Девелоперы говорят: на участке нужно создать копию одноэтажного исторического здания, поэтому инвестиции нецелесообразны. Опять же проект постоянно будут контролировать надзорные органы. Требовать что-то исправить, убрать, добавить. Проще построить, например, четырехэтажный офис и выгодно продать его.

По соседству, на Ползунова, 29, сейчас как раз выставлен на продажу объект. На почти 20 сотках там можно построить здание, в том числе с парковочными местами на территории. Для начала работ уже подготовлен проект зон охраны, а также другие документы, которые позволят возвести здесь 4 этажа. Надел оценили в 10 млн рублей.

Глеб Юрьев,

предприниматель , собственник здания на ул. Ползунова , 31:

Я писал письма чиновникам в город и край. Даже президенту писал. Предлагал: помогите получить льготный кредит на восстановление дома Морозова. У меня есть земля — ее можно оформить в залог. В отстроенном здании, например, разместить недорогую гостиницу. Ведь это актуально для туркластера. Но из краевого правительства мне ответили: «Мы не финансовая организация и решать такие вопросы не можем».

Остатки торгового дома купца Морозова. Анна Зайкова

Сейчас Юрьев столкнулся с новой проблемой. Из налоговой пришло оповещение о том, что он должен выплатить ежегодный налог на участок в размере около 98 млн рублей. «Там посчитали, что на Ползунова, 31 стоит торговый центр. Придется теперь и с этой проблемой разбираться», — говорит Юрьев.

Что случилось с домом купца Морозова?

В январе 2018 года огонь полностью уничтожил образец деревянного зодчества начала XX века — торговым домом «А.Г. Морозов с сыновьями». Там когда-то был ресторан, позже — биржа труда, деловой клуб, швейная фабрика. Потом помещения сдавали в аренду мелким организациям.

По закону, собственник обязан восстановить объект за свой счет. Причем для работ он должен подготовить специальный проект и защитить его в органах, охраняющих памятники архитектуры — доказать, что будет строить точную копию исторического здания.