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Недвижимость

Битва начинается: в Барнауле определяется застройщик самого дорогого квартала под жилье

Сегодня, 7 июля, начался аукцион на аренду квартала 2036, стартовая стоимость которого составила рекордные 200 млн рублей. Квартал стал последним участком в столице Алтайского края, готовым для комплексной жилой застройки. Он расположился в спальном районе Барнаула между ул. Солнечная Поляна и Сергея Семенова. Не удивительно, что за право освоить столь лакомый кусок площадью около 13 га будут бороться четыре застройщика, в основном крупные игроки рынка. Заявки подали: «Алгоритм», «Жилищная инициатива», «Союз» и «Строительный камень».

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Михаил Хаустов

В квартале 2036 уже проведены сети коммуникаций, подготовлена инфраструктура — крупные автомагистрали с удобным расположением остановок, в шаговой доступности находятся торгово-развлекательные центры «Европа», «Москва», «Арена» и продуктовые «Лента» и Metro. А вдоль ул. Солнечная поляна проложена новая дорога. Иными словами к строительству можно будет приступать непосредственно после торгов.

Ожидается, что во время аукциона баталии разразятся нешуточные — особенно в условиях дефицита земли, пригодной для жилого строительства в Барнауле. Победит сильнейший, точнее тот, у кого хватит ресурсов для внесения всей стоимости аренды. Шаг аукциона составляет 6 млн рублей.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин полагает, что стоимость квадратного метра в этом квартале в дальнейшем будет зависеть, скорее, от условий на рынке недвижимости, которые сложатся на момент завершения строительства.

В то же время высокий ценник на землю вряд ли отразится на количестве квадратных метров возведенного жилья.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
altapress.ru

Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:

«Есть определенные нормы, которые должен соблюдать любой застройщик. В соответствии с ними плотность застройки и этажность здания не могут превышать определенных значений. Так, высота новостройки не должна быть больше 75 метров. Плотность застройки тоже ограничена. По условиям договора аренды и комплексного освоения застройщик должен выделить порядка 2,5 га на объекты социальной значимости. В нашем случае это детский сад и школа.

Согласно предварительным оценкам, в этом квартале будет построено порядка 120 тыс. кв. метров жилья. Точнее смогут определить только проектировщики.

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