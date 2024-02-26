Бизнес-центр или апарт-отель со старинными кирпичами? В Барнауле продают здание, которое может быть хоть чем

Многофункциональный бизнес-центр «Город» на Павловском тракте, 313б выставили на продажу за 350 млн рублей. Владельцы отмечают, что деловой объект подойдет как для организации офисов, так и для апарт-отеля или спортивно-оздоровительного комплекса.

Здание находится на красной линии Павловского тракта, недалеко от пересечения с ул. Власихинской, прямо напротив «Арены». Его ввели в эксплуатацию в 2023 году.

Здесь высокий трафик движения, отмечают в объявлении. Поблизости застраиваются жилые массивы – New Terra, ЖК «Шотландия» и другие. Рядом помимо «Арены» работают Leroy Merlin, Metro Cash & Carry, автоцентр «Союз-Авто» и множество автокомплексов.

Стиль строгого бело-серо-черного здания из простых геометрических фигур продавцы назвали эклектикой.

5,1 тыс. кв. м – площадь здания;

7,2 тыс. кв. м. – площадь участка;

4,8 м – высота потолков первого этажа, 3,6 м – типовых.

Состоит объект из железобетонного каркаса, заполненного газобетоном. Снаружи – минеральная плита, покрытая штукатуркой и краской. Отметили, что у здания – большая площадь остекления с витражами и окнами и у него есть несколько входов с разных сторон.

Внутри – свободная планировка, два лестничных марша, которые соединяют все шесть этажей, два пассажирских лифта и один грузовой.

«Первый этаж оформили в стиле лофт. Для этого использовали настоящие старинные кирпичи, которые привезли после аккуратного разбора зданий в разных городах Алтайского края», - рассказали продавцы.

На остальных этажах – «дизайнерская отделка». На четвертом и шестом – планировка коридорного типа и шумоизоляция. Предполагается, что эти помещения можно использовать под апартаменты. В каждом можно оборудовать собственный санузел.

Здание на Павловском тракте, 313б продают. Avito

У бизнес-центра – эксплуатируемая кровля, которую можно использовать для отдыха и событий.

Здание подключили к городскому водопроводу и канализации. На участке собственная электроподстанция на 780 кВт. Отопление центральное, но можно провести газ и установить собственную котельную, отметили владельцы.

Участок разделили на озелененную территорию и большую парковку.

Есть также проект второго аналогичного здания высотой до 10 этажей. Сейчас еще, пока разрешение на строительство получают, можно его поправить.

Здание на Павловском тракте, 313б продают. Avito

Для сделки есть несколько вариантов. Здание предлагают выкупить целиком вместе с участком и проектом второго объекта. Либо купить здание и часть участка, который к нему относится.

Можно также выкупить отдельные этажи. И, наконец, арендовать объект целиком, этажами или даже кабинетами.

В 2016 году здание на Павловском тракте, 313б уже выставляли на продажу, но в еще недостроенном виде. За участок и проект собственник просил 18 млн рублей. Их, судя по всему, выкупили, а проект полностью переработали. Ранее здесь предполагалось строительство торгово-сервисного центра площадью 7,6 тыс. кв. м.

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