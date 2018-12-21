В преддверии нового года многие задумываются о планах на новый год, о будущем, о любимом месте работы в котором комфортно работать, о процветании. Бизнес центры Барнаула предлагают массу помещений, но пожалуй, лучшим местом для вашего бизнеса, предлагая офисы в аренду в центре города, будет бизнес центр «Оптима» на Пушкина, 25.

Хорошо работается, комфортно зарабатывать, оптимальные цены и большой выбор офисов устроит любого арендатора. Здесь вам предложат офисы среднего размера на первом этаже с витражными окнами, высотой потолков 3,5 м, с парковкой на территории комплекса зданий бизнес центра, а так же есть мини офисы от 5 тыс. руб в месяц. Средние этажи второй и третий, четырехэтажного здания центра, по цене 450 руб. кв.м. где есть офисы так же офисы среднего и небольшого размера.

А более просторные офисы и по более доступной цене это мансардный этаж здания бизнес центра. Мансардные окна с шикарными видами на город и речной вокзал, стоимость здесь всего 395 руб. кв.м. Тут на четвертом этаже есть отдельные кабинеты около 40 кв. м и целые блок секции на этаж из нескольких кабинетов целиком до 400 кв.м. Причем в указанную стоимость включены все эксплуатационные расходы, такие как охрана, отопление, электроэнергия, уборка, консьерж, сигнализация, видеонаблюдение и бесплатный wi-fi. Здания бизнес центра новые 2015 года постройки, есть столовая и все это в историческом центре Барнаула.

Офис. Фото предоставлено рекламодателем

Есть специальные предложения офисных помещений в других районах города например просторный первый этаж нового бизнес центра на ул. Гоголя 42а в Барнауле 180м2 свободной планировки по 650 руб кв.м. И очень доступные площади 60−100 м цокольный этаж в Новоалтайске от 200 рублей кв. м, рассматриваем любые идеи для бизнеса здесь.

Приветливый персонал бизнес центра чутко реагирует на все пожелания арендаторов, искренне стараясь, работать для вас. Удобная система оплаты без комиссии и залоговых платежей сделает ваше пребывание тут максимально предсказуемым. Есть много ярких примеров успеха в бизнесе наших арендаторов, приглашаем вас разделить ваш успех с нами.

Бизнес центр «Оптима». Фото предоставлено рекламодателем

По вопросу аренды офисов обращайтесь в администрацию бизнес центра «Оптима»:

Адрес: г. Барнаул, Пушкина 21, офис 307

Телефоны: 8 (3852) 22-60-66, 69−13−17

Сайт: бцоптима.рф

Instagram: @bcoptima



*Информация о стоимости действительна на момент публикации



