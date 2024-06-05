В большом интервью altapress.ru бизнесмен Евгений Ракшин рассказал, что проект заканчивает экспертизу и скоро можно будет обратиться за разрешением на строительство.

Как отметил собеседник, демонтаж старого ЦУМа планируются начать в июне. Здание разберут за пару месяцев.

Само строительство нового комплекса займет порядка двух лет.

«Это сжатый, но реалистичный срок, в который постараемся уложиться, — сказал Евгений Ракшин. — Понятно, что, как и любая стройка, реконструкция ЦУМа будет создавать определенные неудобства, приложим все усилия, чтобы эти неудобства минимизировать».

В частности, чтобы процесс «перехода» постоянных покупателей из «Марии-Ра» ЦУМа в другие магазины сети прошел более слажено, компания приготовит информацию о ближайших супермаркетах, где в первый месяц строительства сделают дополнительную скидку.

Почему возникла необходимость в обновлении старого ЦУМа, что нового оно даст Барнаулу, а также что происходит сейчас с проектом «Спички», читайте в интервью Евгения Ракшина для altapress.ru утром 6 июня.

Самое важное - в нашем Telegram-канале