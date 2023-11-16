Благодаря поддержке Сбера в Сибири строят 100 новых жилых домов за год

Лидером строительного рынка Сибири традиционно выступает Новосибирск, на долю которого приходится больше половины всех строящихся объектов и почти половина общего объема финансирования. На второе место по числу объектов вышла Хакасия — 88 домов. При этом по площади возводимого жилья Хакасия только на четвертом месте, после Красноярского края и Алтая. В Алтайском крае и республике Алтай при поддержке Сбера строится 51 дом, общая площадь возводимого жилья превышает 430 тыс. кв. м.
Замыкает первую пятерку по площади строящегося жилья Кузбасс, далее следуют Омская и Томская области.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:
Компании строительного сектора Сибири стабильно обращаются к нам за финансированием своих объектов. По данным на 1 ноября, с начала 2023 года число таких проектов сибирских застройщиков выросло на 81, а площадь строительства — на 713 тысяч квадратных метров.