Благодаря поддержке Сбера в Сибири строят 100 новых жилых домов за год

Только с начала 2023 года площадь возводимого жилья увеличилась на 700 тысяч квадратных метров.

Число новостроек, возводимых при финансовой поддержке Сбера в регионах Сибири к 1 ноября 2023 года достигло 578, что почти на 100 больше год к году. Площадь строительства при этом с начала 2023 года выросла более чем на 700 тысяч квадратных метров, достигнув 3,8 млн квадратов.