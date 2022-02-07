Барнаульские чиновники обещают к лету показать проект благоустройства Привокзальной площади

Грядущее обновление Привокзальной площади в Барнауле вновь обсудили в администрации города.

Благоустройство Привокзальной площади в Барнауле обсудили в администрации.

Разрабатывает проект благоустройства территории у здания железнодорожного вокзала институт «Алтайкоммунпроект». Подготовить предложения по общей концепции разработчики должны до 31 мая.

Уже завершается проектирование капитального ремонта старого и нового зданий железнодорожного вокзала, которые являются памятниками архитектуры. Сам ремонт вокзалов запланировали на 2023−2025 годы.

Проектные решения по ремонту зданий и площади должны увязать для создания единого архитектурного ансамбля.

Как сообщили архитекторы, пока они ведут сбор исходных данных для последующей проработки архитектурных и конструктивных решений.

«Будет учтен вопрос соблюдения охранных зон объектов культурного наследия, а также движения и отстоя общественного транспорта с учетом интенсивности и направлений основных транспортных потоков, в том числе грузового транспорта», — рассказали в мэрии.

Проект благоустройства площади планируется презентовать на совещании с привлечением представителей общественности и всех заинтересованных сторон.