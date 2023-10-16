Большая двухкомнатная квартира с биокамином продается в Барнауле за 15,5 млн рублей.

Общая площадь двушки 111 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 139 тыс. рублей.
В ремонте использовали толькo выcокoкaчecтвeнные мaтepиaлы: кeрaмогранит, декорaтивныe штукатурки, стекло, нaтурaльнoe деpево.
Дом сделан из кирпича, квартира находится в самом центре, окна выходят на две стороны в разные дворы.
Все окна в квартире заменены после застройщика на новые, профиль «RЕНАU» с кашировкой под дерево.
В двушке есть множество вариантов освещения (30 зон) на любой вкус и настроение. А также биокамин и система кондиционирования в зале с солнечной стороны квартиры.
Подъезд дома очень просторный, установлены два лифта - пассажирский и грузо-пассажирский.
Квартира располагается в очень удобном районе. Во дворе много парковочных мест по периметру, рядом гаражный комплекс, транспорт, множество магазинов.
Рядом находится сосновый бор. Пешие, лыжные и велосипедные прогулки в любое время года, зимой дорога для прогулок всегда расчищена.
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