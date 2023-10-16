Перепланированная квартира с шикарным ремонтом продается за 15,5 млн рублей в Барнауле. Она располагается по адресу Змеиногорский тракт, 104П/7.

Большая двухкомнатная квартира с биокамином продается в Барнауле за 15,5 млн рублей.

Общая площадь двушки 111 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 139 тыс. рублей.

В ремонте использовали толькo выcокoкaчecтвeнные мaтepиaлы: кeрaмогранит, декорaтивныe штукатурки, стекло, нaтурaльнoe деpево.

Дом сделан из кирпича, квартира находится в самом центре, окна выходят на две стороны в разные дворы.

Все окна в квартире заменены после застройщика на новые, профиль «RЕНАU» с кашировкой под дерево.

В двушке есть множество вариантов освещения (30 зон) на любой вкус и настроение. А также биокамин и система кондиционирования в зале с солнечной стороны квартиры.

Подъезд дома очень просторный, установлены два лифта - пассажирский и грузо-пассажирский.

Квартира располагается в очень удобном районе. Во дворе много парковочных мест по периметру, рядом гаражный комплекс, транспорт, множество магазинов.

Рядом находится сосновый бор. Пешие, лыжные и велосипедные прогулки в любое время года, зимой дорога для прогулок всегда расчищена.

Ранее просторная четырехкомнатная квартира с мраморным камином продают в Барнауле за 23 млн рублей.