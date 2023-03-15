15 марта
﻿
Недвижимость

Большой коттедж для вечеринок сдают в Барнауле за 15 тыс. рублей в сутки

В Барнауле сдают трехэтажный коттедж площадью 500 кв. м за 15 тыс. рублей в сутки. Объявление разместили на «Авито».

Продажа коттедж 500 кв.м на участке 12 сот. в Барнауле
Продажа коттедж 500 кв.м на участке 12 сот. в Барнауле
"Авито"

«Для проведения праздника сдается коттедж. Цена зависит от дня недели и количества человек», — написано в объявлении.

На первом этаже есть большой банкетный зал с кондиционером, телевизором и музыкальный центром. На втором — два туалета, кухня со всей необходимой техникой и посудой, четыре спальни.

На третьем этаже поставили аэрохоккей, мягкую диванную зону и телевизор.

Всего в коттедже 16 спальных мест.

На территории есть большая беседка с мангальной зоной, шпажки и казан. Детская игровая площадка на улице.

Русская баня с теплым бассейном оплачиваются отдельно 1,5 тыс. рублей в час.

За курение, даже электронных сигарет, штраф 5 тыс. рублей.

Кстати, коттедж для фанатов спорта продают рядом с «Авальманом» за 13,7 млн рублей в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость