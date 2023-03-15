Большой коттедж для вечеринок сдают в Барнауле за 15 тыс. рублей в сутки

«Для проведения праздника сдается коттедж. Цена зависит от дня недели и количества человек», — написано в объявлении.
На первом этаже есть большой банкетный зал с кондиционером, телевизором и музыкальный центром. На втором — два туалета, кухня со всей необходимой техникой и посудой, четыре спальни.
На третьем этаже поставили аэрохоккей, мягкую диванную зону и телевизор.
Всего в коттедже 16 спальных мест.
На территории есть большая беседка с мангальной зоной, шпажки и казан. Детская игровая площадка на улице.
Русская баня с теплым бассейном оплачиваются отдельно 1,5 тыс. рублей в час.
За курение, даже электронных сигарет, штраф 5 тыс. рублей.
Кстати, коттедж для фанатов спорта продают рядом с «Авальманом» за 13,7 млн рублей в Барнауле.