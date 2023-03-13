13 марта
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Недвижимость

Коттедж для фанатов спорта продают рядом с «Авальманом» за 13,7 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный пятикомнатный дом площадь 151 кв. м продают рядом с «Авальманом» на ул. Абаканская, 1 за 13,7 млн рублей. Объявление о продаже дома в Барнауле разместили на «Циане».

Авальман
Авальман
Фото: Дмитрий Лямзин

Автор объявления указывает, что рядом с домом — река и реликтовый лес, на которые открывается вид из больших и высоких окон.

Недвижимость построили в 2021 году. В ней три спальни, гостиная-столовая-кухня. Прачечная, гардеробная, баня.

Есть гараж площадью 26 кв. м.

Потолки в доме высокие, крышу сделали из металлочерепицы, стены — с утеплителем.

Рядом с домом находится горнолыжный комплекс «Авальман».

Кстати, для лыжников и любителей активного отдыха есть еще один дом — на Змеиногорском тракте, 104П/10.

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