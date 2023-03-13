Коттедж для фанатов спорта продают рядом с «Авальманом» за 13,7 млн рублей в Барнауле

Автор объявления указывает, что рядом с домом — река и реликтовый лес, на которые открывается вид из больших и высоких окон.
Недвижимость построили в 2021 году. В ней три спальни, гостиная-столовая-кухня. Прачечная, гардеробная, баня.
Есть гараж площадью 26 кв. м.
Потолки в доме высокие, крышу сделали из металлочерепицы, стены — с утеплителем.
Рядом с домом находится горнолыжный комплекс «Авальман».
Кстати, для лыжников и любителей активного отдыха есть еще один дом — на Змеиногорском тракте, 104П/10.