Пурпурная сказка. Просторную однушку-«сирень» продают за 8 млн рублей в Барнауле

Однокомнатную квартиру в пурпурных тонах продают за 8 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 104П/10. Объявление размещено на « Авито ».

Однокомнатная квартира, 60 кв. м за 8 млн рублей

Площадь однушки вполне позволяет сделать из нее двухкомнатную квартиру — она составляет 60 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 132,5 тыс. рублей.

Квартира находится на седьмом этаже из 12. Владелец отмечает удачное расположение дома — вдали от городской суеты, но с возможностью приехать в любую часть города.

В квартире выполнили современный ремонт. Владельцы сделали акцент на пурпурных и фиолетовом цвете. В нем — стены, интерьер, шторы и махровый ковер.

Кухня совмещена с гостиной. Здесь сделали отдельную зону для отдыха, возле панорамных окон поставили два уютных кресла-кокона. При желании, можно укрыться от всех за шторами.

Рядом с домом расположены лыжные базы «Авальман» и «Динамо», дендрарий и Ленточный бор.