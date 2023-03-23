Большой коттедж с вишнево-яблоневым садом продают в Барнауле за 15,5 млн рублей

Двухэтажный дом площадью 200 кв. м на территории с садом продают в Барнауле за 15,5 млн рублей. Объявление разместили на «Циан».

У двухэтажного дома свободная планировка.

Кухня-гостинная расположены на первом этаже и объединены в общее пространство.

«Дизайнерская кухня с барной стойкой содержит встроенную микроволновку, духовку, газовую панель, вытяжку, посудомойку и холодильник, дополнительно установлена система чистки для питьевой воды с обратным осмосом», — указали в объявлении.

Столешница на кухне сделана из искусственного камня с интегрированной мойкой и трехканальным смесителем (холодная-горячая-чистая вода).

Также на первом этаже расположены: туалет и душ, гостевая комната, прихожая, бойлерная (котельная) с погребом, входной тамбур.

Лестница на второй этаж дополнена подсветкой ступеней с проходным выключателем. Между первым и вторым этажом располагается оранжерея с большим окном.

На втором этаже расположен большой холл, который задуман под домашний кинотеатр. Из него можно попасть в одну из трех комнат, ванную с джакузи и туалетом, балкон и гардеробную.

На территории участка есть большая беседка с барбекю, крытая уличная парковка и задний двор с автоматическими воротами, отдельный гараж на два машиноместа, сад (яблоня, вишня, смородина).

Тем временем на Рублевке продают здоровенный особняк с комнатой для шуб и восемью спальнями за 47 млн евро.