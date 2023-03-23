Большой коттедж с вишнево-яблоневым садом продают в Барнауле за 15,5 млн рублей

У двухэтажного дома свободная планировка.
Кухня-гостинная расположены на первом этаже и объединены в общее пространство.
«Дизайнерская кухня с барной стойкой содержит встроенную микроволновку, духовку, газовую панель, вытяжку, посудомойку и холодильник, дополнительно установлена система чистки для питьевой воды с обратным осмосом», — указали в объявлении.
Столешница на кухне сделана из искусственного камня с интегрированной мойкой и трехканальным смесителем (холодная-горячая-чистая вода).
Также на первом этаже расположены: туалет и душ, гостевая комната, прихожая, бойлерная (котельная) с погребом, входной тамбур.
Лестница на второй этаж дополнена подсветкой ступеней с проходным выключателем. Между первым и вторым этажом располагается оранжерея с большим окном.
На втором этаже расположен большой холл, который задуман под домашний кинотеатр. Из него можно попасть в одну из трех комнат, ванную с джакузи и туалетом, балкон и гардеробную.
На территории участка есть большая беседка с барбекю, крытая уличная парковка и задний двор с автоматическими воротами, отдельный гараж на два машиноместа, сад (яблоня, вишня, смородина).
Тем временем на Рублевке продают здоровенный особняк с комнатой для шуб и восемью спальнями за 47 млн евро.