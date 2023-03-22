22 марта
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Недвижимость

Здоровенный особняк с комнатой для шуб и восемью спальнями продают на Рублевке за 47 млн евро

Четырехэтажный дом площадью 2,5 тыс. кв. м на территории 58 соток продают в коттеджном поселке Сады Майендорф (Барвиха) за 47 млн евро или 3,9 млрд рублей. Объявление о продаже разместили на choice estate.

Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф.
Choice Estate

В поместье четыре этажа вместе с цоколем.

В цоколе находятся бильярдная, винная комнаты, гардеробная. Посмотреть фильмы можно в собственном кинотеатре, а хранить закуски к нему — в кладовой.

На этом же этаже есть котельная, кухня, лифт, парикмахерская, постирочная, санузел, сигарная, техническое помещение, холл, холодильная комната. И, конечно, комната для шуб.

На первом этаже можно искупаться в бассейне и расслабиться в хамаме или сауне. Также там построили гараж, гардеробную гостиную, душевую, кабинет, кухню, лифт, массажный кабинет, патио, прихожую, два санузла, столовую, террасу, холл.

На втором этаже разместили четыре спальни, у каждой своя гардеробная. Также есть холл. На третьем этаже поступили также.

Всего в поместье восемь спален.

Поселок находится оно в 6 км от МКАД, вдоль Рублево-Успенское шоссе.

А вот в Сочи продают коттедж с потрясающими видами на море и закаты по барнаульской цене.

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