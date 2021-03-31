Бонус: предыдущих хозяев «вторички» заставят платить за долги по ЖКХ

Бонусом к квартире, купленной во вторичке, может стать оплата всех долгов по ЖКХ, которые оставили предыдущие хозяева.

На данный момент по закону «коммуналку» могут стребовать только с наследников, однако скоро его могут изменить.

Инициативу разработали в ассоциации «ЖКХ и городская среда», пишут «Известия». Документ направлен в Минстрой.

На данный момент в России существует правило: новый собственник жилья обязан погасить только сборы за капремонт, а общая задолженность — за горячую воду, отопление, электричество и прочие пункты — остаётся за предыдущим владельцем.

Покупатели жилья в такой ситуации не беспокоятся о долгах предыдущих владельцев, а после оформления сделки найти предыдущих хозяев уже почти невозможно, отмечают в ассоциации. В итоге неоплаченная «коммуналка» так и зависает.

И при продаже квартир треть владельцев не оплачивает долги за ЖКХ, пишет News.ru. Эксперты уверены, что новые поправки будут стимулировать покупателя перед сделкой делать запрос по коммуналке.