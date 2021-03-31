Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Бонус: предыдущих хозяев «вторички» заставят платить за долги по ЖКХ

Бонусом к квартире, купленной во вторичке, может стать оплата всех долгов по ЖКХ, которые оставили предыдущие хозяева.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

На данный момент по закону «коммуналку» могут стребовать только с наследников, однако скоро его могут изменить.

Инициативу разработали в ассоциации «ЖКХ и городская среда», пишут «Известия». Документ направлен в Минстрой.

На данный момент в России существует правило: новый собственник жилья обязан погасить только сборы за капремонт, а общая задолженность — за горячую воду, отопление, электричество и прочие пункты — остаётся за предыдущим владельцем.

Покупатели жилья в такой ситуации не беспокоятся о долгах предыдущих владельцев, а после оформления сделки найти предыдущих хозяев уже почти невозможно, отмечают в ассоциации. В итоге неоплаченная «коммуналка» так и зависает.

И при продаже квартир треть владельцев не оплачивает долги за ЖКХ, пишет News.ru. Эксперты уверены, что новые поправки будут стимулировать покупателя перед сделкой делать запрос по коммуналке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость