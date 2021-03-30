Вопросы о предоставлении жилья нуждающимся категориям жителей региона решаются со скрипом. В этом лишний раз убедился уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. В своем докладе о результатах работы в 2020 году омбудсмен привел в пример особенно вопиющие случаи, когда граждан снимали с очереди на жилье по невероятным причинам.

Денег нет , но вы держитесь

В прошлом году Борису Ларину было направлено 88 обращений по «квартирному вопросу».

«К сожалению, в большинстве случаев, вопросы о предоставлении жилья гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, остаются нерешенными по причине отсутствия у муниципальных образований финансовых ресурсов и свободного жилищного фонда», — говорится в докладе.

Чиновники. altapress.ru

При этом, специалисты муниципалитетов при решении проблем о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не всегда соблюдают требования жилищного законодательства. Человеку могут отказать даже в предоставлении информации о его очереди — подчеркивается в отчете.

Подмосковная недвижимость алтайской семьи

В Солонешенском районе произошел неординарный случай.

История началась в 2007 году, когда жилищная комиссия при местной администрации признала большую семью С., состоящую из пяти человек, нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Солонешенский район. Анна Зайкова

Однако, спустя 12 лет, в 2019-м решение комиссии резко изменилось. Семью исключили из списка. Причина — «обнаружение» у заявительницы двух квартир и дома с земельным участком в Московской области.

«У меня нет денежных средств на покупку жилья в Алтайском крае, а они меня уверяют, что я смогла позволить себе целых две квартиры и дом в Подмосковье. Да за двенадцать лет, пока моя семья стояла в этой очереди на улучшение жилищных условий, мы смогли позволить себе только съемную квартиру и то в соседнем районе, потому что наш дом в Солонешном за это время дошел до такого плачевного состояния, что у него в любой момент могут рухнуть стены», — приводит слова женщины омбудсмен.

ЦУМ в Москве. tsum.ru

Заявительница предположила, что в сведения Росреестра могла закрасться ошибка или в Московской области попросту объявилась ее полная тезка.

«Помогите, пожалуйста, разрешить эту несправедливую жизненную ситуацию. Получается, что администрация района не только не исполняет обязательства по обеспечению нуждающихся жильем, но и ищет любые предлоги для лишения нас права на улучшение условий жизни», — обратилась она к региональному правозащитнику с просьбой о помощи.

Бюрократизм на грани разумного

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Омбудсмен взялся за дело. Чиновники, явно дали лиха.

Во-первых, на запрос в Росреестре по Московской области подтвердили — у гражданки С. нет никакой недвижимости в Подмосковье. Во-вторых, тезка тоже не нашлась.

Все это стало основанием обратиться в к главе Солонешенского района с предложением восстановить семью заявительницы в правах, то есть вернуть в список очередников.

Москва. Москва-Сити. СС0

Не тут-то было — победил бюрократизм. На заседании жилищной комиссии района было решено оставить все без изменений. Далее началась длительная переписка Бориса Ларина с администрацией Солонешенского района и территориальным подразделением Росреестра. Обмен письмами шел более полугода.

Дома , недвижимость. СС0

«Окончательную точку в спорной ситуации поставил ответ на запрос, направленный заместителю Министра экономического развития РФ. В нем сообщалось, что в запросах администрации Солонешенского района указывалась предыдущая (девичья) фамилия гражданки С., и при формировании документов об имевшихся имущественных правах заявителя в них ошибочно включалась недвижимость, принадлежащая совершенно иному человеку», — поясняется в докладе омбудсмена.

Последний аргумент

Солонешенский район. Анна Зайкова

Однако, даже такой ответ не убедил администрацию района. Мэрия попросту не захотела восстанавливать гражданку С. в правах. По мнению чиновников, заявительнице нужно было получить повторную выписку из ЕГРН.

Спустя еще месяц на очередном заседании жилищной комиссии сельские чиновники, наконец-то, вняли доводам разума и неоспоримых фактов, собранных уполномоченным. Женщину восстановили в очереди на прежних условиях.

«Больше всего во всей этой истории поражает подход администрации района к решению проблемы, возникшей, по сути, из-за простой невнимательности. Вместо того чтобы разобраться в спорной ситуации и постараться помочь нуждающемуся человеку индивидуально, члены жилищной комиссии района начали доказывать свою „правоту“. В общем, бюрократия на высшем районном уровне», — сказано в отчете правозащитника.

Недостаточно бедны

Аварийное жилье. Топчиха. Дмитрий Лямзин.

Не повезло и жителям Топчихи. Здесь глава администрации местного сельсовета незаконно исключила нескольких сельчан из очереди в качестве нуждающихся в жилье. Их отказались признавать малоимущими.