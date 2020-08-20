«C.C.Catch может себе позволить каждый»: депутат Попов рассказал о скандале с квартирой за 65 млн рублей

Депутат алтайского заксобрания Владимир Попов рассказал барнаульским журналистам о несправедливом, на его взгляд, решении суда, своем финансовом положении и планах на политическую карьеру.

Нехорошая квартира

Главной темой пресс-конференции, куда были приглашены представители СМИ, стала история, развернувшаяся вокруг московской квартиры депутата, стоимостью 65 млн рублей.

Напомним, что в конце июля Алтайский краевой суд признал требования прокуратуры обоснованными, отменил решение первой инстанции и принял новое — об обращении в доход государства квартиры в Москве, которую купила супруга Владимира Попова.

На пресс-конференции присутствовал адвокат депутата Алексей Воронцов. Он сообщил, что собирается вместе с клиентом оспаривать решение суда, для этого будет подана апелляция.

Пресс-конференция Владимира Попова.

Однако журналисты не могли не задать вопрос о подробностях скандала, разразившегося вокруг юбилея супруги депутата Марины Поповой, куда была приглашена знаменитая певица C.C.Catch. Вопрос был не праздный, он напрямую относился к финансовому положению законотворца.

Депутат еще раз пояснил, что не тратил на приглашенную звезду баснословных денег, а история с родством Попова и певицы — это шутка, неправильно воспринятая прессой.

C.C.Catch в Барнауле. Скрин с видео телеграм-канала «Барнаульский нытик»

Владимир Попов заметил:

«C.C.Catch может себе позволить каждый, она стоит всего 10 тыс. долларов».

Ипотека для жены простого депутата

Что касается квартиры, то, как отметил Владимир Попов, недвижимость была куплена в ипотеку. Кредит был взят в банке ВТБ. Первоначальный взнос в размере 35 млн рублей внесла Марина Попова. Будучи учредителем предприятия «Диво Алтая», она воспользовалась займом из средств предприятия.

Ипотека. pixabay.com.

Спустя год, стабильно оплачивая кредит, семья решилась на покупку второй квартиры. Было принято решение досрочно погасить ипотеку, взятую на скандально-известную недвижимость. Старшая дочь законотворца выкупила у матери половину квадратных метров жилья. Она внесла 32 млн рублей в счет займа. Кредит был погашен. Но девушка не успела оформить документы, доказывающие право собственности — квартиру арестовали.

Пресс-конференция Владимира Попова.

Причем, сам Владимир Попов утверждает, что даже не догадывался, что по его делу уже в полную силу работает прокуратура.

Владимир Попов,

депутат алтайского заксобрания:

Я — простой депутат, у меня нет доступа к деньгам. Когда я предоставил необходимые документы, в том числе договор займа, меня пригласили на комиссию по противодействию коррупции, где я объяснил, что не имею никакого отношения к бюджету и коррупции, потому что не занимаю муниципальных должностей, не получаю депутатских денег и льготных преференций. Единственное, что есть — это два помощников с небольшой зарплатой, которые мне полагаются по закону Алтайского края со стороны Законодательного собрания.

Публичная порка

Депутат особо подчеркнул, что дело, развернувшееся вокруг купленной им квартиры — это, можно сказать, сговор и публичная порка в назидание другим депутатам. Фамилии он не назвал, но упомянул, что это группа заинтересованных людей, занимающих довольно высокие посты.

Адвокат. Портфель unsplash.com

Дело рассмотрел суд первой инстанции, вынес вердикт в пользу депутата. После этого было проведено апелляционное слушание в Краевом суде, где потребовали предоставить информацию о третьих лица, предоставивших средства на покупку квартиры.

Владимир Попов,

депутат алтайского заксобрания:

Нам было заранее понятно, что решение будет принято в определенную сторону. Мы нередко говорим: это обидно, жалко, но не смертельно.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Отметим, что адвокат Владимира Попова назвал ситуацию, сложившуюся вокруг недвижимости депутата, уникальной и беспрецедентной.

Алексей Воронцов,

адвокат Владимира Попова:

Я считаю, что ситуация, с которой столкнулись мы, достаточно уникальна. В России такого прецедента еще не было, когда в отношении депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации запускали процесс отчуждения недвижимости. Хотя, в отношении лиц, занимающих или замещающих муниципальные должности, уже сложилась довольно обширная практика.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Сам же депутат считает, что судебные тяжбы в отношении ипотечной квартиры за 65 млн рублей призвана негативно повлиять не только на его бизнес, но и на политическую картеру. Однако, несмотря ни на что Владимир Попов сдаваться не намерен.

Владимир Попов,

депутат алтайского заксобрания:

Ситуация мне ясна. Это долгосрочный проект, который нужен, чтобы повлиять на целую политическую систему в будущем. Я всегда был опальным предпринимателем, опальным главной, опальным депутатом. И, наконец-то, нашли лазейку, как меня выставить в определенном свете, вызывая у избирателей вопрос: а где это Попов берет деньги, чтобы купить квартиру в Москве. Но почему-то никто не вспомнил, что я 35 лет занимаюсь бизнесом и своими руками выстроил не одно предприятие своими. Суд. Pixabay.com

Юридическую сторону вопроса прокомментировал Алексей Воронцов. Не вдаваясь в сущность судебных актов он пояснил, что, вероятнее всего, была нарушена процедура ведения дела.

Алексей Воронцов,

адвокат Владимира Попова:

Суть закона заключается в том, чтобы не просто поймать виновного, но доказать его вину. Если вина доказана с нарушением закона, то есть доказательства добыты не надлежащим образом, то они не могут быть использованы в ходе обоснования вины.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

В настоящее время в «нехорошей квартире» живет младшая дочь Владимира Попова — молодая певица Диана Завидова.

Кстати, в настоящее время депутату практически ничего не принадлежит. Он признался, что полтора года назад заключил с супругой брачный контракт, согласно которому все имущество было переписано на нее. И квартира, половину которой выкупила дочь депутата, в том числе.