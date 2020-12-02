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Недвижимость

Часть стадиона «Локомотив» снесли в центре Барнаула

Барнаульцы обсуждают в социальных сетях начало работ на месте стадиона «Локомотив» в центре города. Накануне здесь был снесен элемент лицевой части строения.

В центре Барнаула снесли часть стадиона «Локомотив».
В центре Барнаула снесли часть стадиона «Локомотив».
vk.com/barneos22.

«Уходит история… Сегодня начали работы на стадионе „Локомотив“. Снесли часть фасада», — таким комментарием сопровождается заметка в паблике «Барнаул 22».

Горожане живо обсуждают произошедшее. Кто-то указывает на то, что фасад строения должны были сохранить, кто-то, напротив, заявляет: «Двадцать лет стояла развалина, никому неинтересна была. Как взялись облагораживать территорию, сразу разнылись».

Ранее altapress.ru сообщал, что в Барнауле начали подготовку к реставрации стены трибун стадиона «Локомотив».

Отмечалось, что стена трибун «Локомотива» должна быть отреставрирована и стать частью будущего ЖК, который возведут на месте стадиона.

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