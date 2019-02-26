Чем удивит пятый дом в барнаульском ЖК «Большая медведица»

В созвездии не затеряется
Речь идет о доме по адресу ул. Пролетарская, 160. Он расположился рядом с теми, что «Адалин-строй» возвел и сдал в эксплуатацию раньше. При этом пятый дом в ЖК «Большая медведица» будет иметь несколько отличительных особенностей.
- Цветовая гамма фасада. Она не дублирует решения других объектов «Большой медведицы». В экстерьере будет преобладать теплый благородный цвет.
- Здание полностью возведут из кирпича. К выбору этого материала подошли основательно: стены и перегородки строят из утолщенного силикатного, а в отделке первого и второго этажей используют ригельный. Он вытянутой формы, что добавляет строению эстетики. Помимо этого, он обладает сильной звукоизоляцией и сохраняет тепло.
- В отделке используют материалы премиум-класса: фактурная штукатурка на стенах подъезда, информационные панели из листового металла, подвесной потолок и прочее.
Не один в «поле»
В центре Барнаула строительство ведется в основном точечно. ЖК «Большая медведица» — редкий пример квартальной застройки. Это позволит создать функциональную инфраструктуру вокруг дома на ул. Пролетарская, 160. Она включит в себя:
- Рекреационную площадку из трех зон: для малышей, школьников и любителей воркаута.
- Беседку с защитой от солнца.
- Парковку по периметру дома. Автомобили не будут мешать безопасно проводить время во дворе. От пешеходной территории парковку отделит зеленая зона.
Какими будут квартиры
Хотя дом высотный (от 10 до 16 этажей), квартир в нем будет всего 165 — по пять на каждой лестничной площадке. Это будет полногабаритное жилье — от студий площадью 30 кв. метров до четырехкомнатных квартир площадью 118 кв. метров. Предполагается, что собственники станут жить в них сами, а не сдавать. Это сведет к минимуму число случайных постояльцев.
Специалисты «Адалин-строй» много внимания уделили тому, чтобы разработать максимально эргономичные планировки. Например, они предусмотрели следующие нюансы:
- Даже в однокомнатных квартирах площадью чуть более 40 кв. метров нашлось место для просторной кухни и отдельного помещения для хранения вещей.
- В двухкомнатных квартирах (от 40 до 65 кв. метров) есть гардеробные или место для большого шкафа.
- В трехкомнатных и четырехкомнатных предусмотрены мастер-зоны. Это дополнительные ванные комнаты с входом из спальни. Мастер-зоны распространены в европейской части России, а в Барнауле одной из первых его применила именно компания «Адалин-строй».
- Самая большая квартира (118 кв. метров) идеально подойдет для больших семей с детьми. В центре — просторная гостиная с выходом на балкон, а детские находятся в отдельном крыле. И для взрослых, и для детей предусмотрен отдельные гардеробные и ванные. Около кухни — третий санузел.
Оценить планировки можно здесь.
По плану, «Адалин-строй» сдаст пятый дом в ЖК «Большая медведица» к III кварталу 2021 года.
Факт
Также застройщик предлагает особенный вариант покупки — по специальной рассрочке, без процентов и переплат.
Консультации по подбору квартир можно получить в мобильном офисе на ул. Партизанская, 169 и по единому телефону продаж 533−233.
Справка
Группа компаний «Адалин» — успешный застройщик на территории Барнаула. Помимо жилого комплекса «Большая медведица» среди проектов застройщика жилой комплекс «Марс» в квартале 2033, авторский жилой дом One loft на ул. Взлетной, 2л.
Эксклюзивный партнер продаж — крупнейшая федеральная сеть офисов недвижимости «Миэль», которая работает на российском рынке 28 лет. Будущие жильцы могут получить консультации, помощь в оформлении ипотеки и реализации имеющегося жилья, побывать на экскурсии по объектам.
Проектная декларация размещена на сайтах наш.дом.рф и www.adalin-stroy.ru. Рассрочку предоставляет Застройщик ООО «Адалин-Строй». Банк-партнер: ПАО Сбербанк.