Чем удивит пятый дом в барнаульском ЖК «Большая медведица»

В центре Барнауле компания «Адалин-строй» продолжает развивать жилой комплекс «Большая медведица». В квартале за «Сити-центром» уже до третьего этажа поднялся новый, пятый по счету дом. Он будет отличаться от предыдущих. За что его полюбят будущие жильцы и как выглядит стройплощадка с высоты — в нашем материале.

В созвездии не затеряется

Речь идет о доме по адресу ул. Пролетарская, 160. Он расположился рядом с теми, что «Адалин-строй» возвел и сдал в эксплуатацию раньше. При этом пятый дом в ЖК «Большая медведица» будет иметь несколько отличительных особенностей.

Цветовая гамма фасада. Она не дублирует решения других объектов «Большой медведицы». В экстерьере будет преобладать теплый благородный цвет.

Здание полностью возведут из кирпича. К выбору этого материала подошли основательно: стены и перегородки строят из утолщенного силикатного , а в отделке первого и второго этажей используют ригельный. Он вытянутой формы , что добавляет строению эстетики. Помимо этого , он обладает сильной звукоизоляцией и сохраняет тепло.

а в отделке первого и второго этажей используют ригельный. Он вытянутой формы что добавляет строению эстетики. Помимо этого он обладает сильной звукоизоляцией и сохраняет тепло. В отделке используют материалы премиум-класса: фактурная штукатурка на стенах подъезда , информационные панели из листового металла , подвесной потолок и прочее.

Строительство пятого дома в ЖК «Большая медведица». Источник: ООО «Адалин-Строй»

Не один в «поле»

В центре Барнаула строительство ведется в основном точечно. ЖК «Большая медведица» — редкий пример квартальной застройки. Это позволит создать функциональную инфраструктуру вокруг дома на ул. Пролетарская, 160. Она включит в себя:

Рекреационную площадку из трех зон: для малышей , школьников и любителей воркаута.

школьников и любителей воркаута. Беседку с защитой от солнца.

Парковку по периметру дома. Автомобили не будут мешать безопасно проводить время во дворе. От пешеходной территории парковку отделит зеленая зона.

Строительство пятого дома в ЖК «Большая медведица». Источник: ООО «Адалин-Строй»

Какими будут квартиры

Хотя дом высотный (от 10 до 16 этажей), квартир в нем будет всего 165 — по пять на каждой лестничной площадке. Это будет полногабаритное жилье — от студий площадью 30 кв. метров до четырехкомнатных квартир площадью 118 кв. метров. Предполагается, что собственники станут жить в них сами, а не сдавать. Это сведет к минимуму число случайных постояльцев.

Специалисты «Адалин-строй» много внимания уделили тому, чтобы разработать максимально эргономичные планировки. Например, они предусмотрели следующие нюансы:

Даже в однокомнатных квартирах площадью чуть более 40 кв. метров нашлось место для просторной кухни и отдельного помещения для хранения вещей.

В двухкомнатных квартирах ( от 40 до 65 кв. метров) есть гардеробные или место для большого шкафа.

от 40 до 65 кв. метров) есть гардеробные или место для большого шкафа. В трехкомнатных и четырехкомнатных предусмотрены мастер-зоны. Это дополнительные ванные комнаты с входом из спальни. Мастер-зоны распространены в европейской части России , а в Барнауле одной из первых его применила именно компания «Адалин-строй».

а в Барнауле одной из первых его применила именно компания «Адалин-строй». Самая большая квартира ( 118 кв. метров) идеально подойдет для больших семей с детьми. В центре — просторная гостиная с выходом на балкон , а детские находятся в отдельном крыле. И для взрослых , и для детей предусмотрен отдельные гардеробные и ванные. Около кухни — третий санузел.

Строительство пятого дома в ЖК «Большая медведица». Источник: ООО «Адалин-Строй» Строительство пятого дома в ЖК «Большая медведица». Источник: ООО «Адалин-Строй» Строительство пятого дома в ЖК «Большая медведица». Источник: ООО «Адалин-Строй» Строительство пятого дома в ЖК «Большая медведица». Источник: ООО «Адалин-Строй» Строительство пятого дома в ЖК «Большая медведица». Источник: ООО «Адалин-Строй» Строительство пятого дома в ЖК «Большая медведица». Источник: ООО «Адалин-Строй»

Оценить планировки можно здесь.

По плану, «Адалин-строй» сдаст пятый дом в ЖК «Большая медведица» к III кварталу 2021 года.

Факт

Также застройщик предлагает особенный вариант покупки — по специальной рассрочке, без процентов и переплат.

Консультации по подбору квартир можно получить в мобильном офисе на ул. Партизанская, 169 и по единому телефону продаж 533−233.

Справка

Группа компаний «Адалин» — успешный застройщик на территории Барнаула. Помимо жилого комплекса «Большая медведица» среди проектов застройщика жилой комплекс «Марс» в квартале 2033, авторский жилой дом One loft на ул. Взлетной, 2л.

Эксклюзивный партнер продаж — крупнейшая федеральная сеть офисов недвижимости «Миэль», которая работает на российском рынке 28 лет. Будущие жильцы могут получить консультации, помощь в оформлении ипотеки и реализации имеющегося жилья, побывать на экскурсии по объектам.

Проектная декларация размещена на сайтах наш.дом.рф и www.adalin-stroy.ru. Рассрочку предоставляет Застройщик ООО «Адалин-Строй». Банк-партнер: ПАО Сбербанк.