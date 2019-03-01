Чем выгодны европейские двухкомнатные в центре Барнаула

По прогнозам экспертов в области недвижимости, к 2020−2024 годам на рынке новостроек будут преобладать квартиры «европейских» планировок — они известны как «евродвушки» и «евротрёшки». В первую очередь рост интереса к ним связан с тем, что их, как правило, проектируют по принципам эргономики и оптимального использования пространства. То есть, покупатель не переплачивает за лишние «квадраты» в коридорах, а комнаты формируются с учётом типовых размеров мебели. С учётом этого, а также оптимальной стоимости, «евроквартиры» зачастую оказываются выгоднее стандартных двушек и трёшек.

Так, в центре Барнаула европейскую двухкомнатную квартиру в 41 квадратный метр можно приобрести за 2,3 млн рублей, а 48 «квадратов» — за 2,4 млн.

Планировка. Фото: архив ООО «Мой Дом»

Стоит обращать внимание на то, насколько эргономично и практично спроектированы такие квартиры, советую эксперты. Барнаульский застройщик «Мой дом» рассказывает, что они изначально придерживаются принципа оптимального соотношения жилого и нежилого пространства.

Планировка. Фото: архив ООО «Мой Дом»

Важно, чтобы комнаты были «правильной» геометрии, — объясняет директор компании Артём Коренев. — То есть, предназначенные для размещения мебели стандартных размеров. Например, если поставить в спальню двухместную кровать, то должно хватить места и для прохода, и для тумбочек, комода, и тд. Также должны быть предусмотрены места для хранения вещей, чтобы они не захламляли жилое пространство. Мы всегда предусматриваем метры для размещения шкафов-купе с антресолями. Каждый «квадрат» должен работать.

Также эксперты рекомендуют учитывать, нет ли в комнатах торчащих стояков и бесполезных ниш. Если ниши есть, то в них должна чётко входить мебель стандартных габаритов. А «грязная зона» на входе не может быть на пути, например, из санузла и в комнату. Этих принципов придерживалась компания «Мой дом» в ЖК «Новый квартал».

Важным критерием при выборе «евродвушки» или «евротрёшки» эксперты считают фактор дополнительных преимуществ. Предлагает ли застройщик шумоизоляцию? Качественно ли выполнены фасады, окна и сантехника? Есть ли утеплённые лоджии? Есть ли на придомовой территории двор для прогулок, детские площадки? Охраняется ли двор? При положительном ответе на эти вопросы в большей выгоде от приобретения евроквартир можно не сомневаться.

Например, в ЖК «Новый квартал» от компании «Мой дом», который расположен в центре Барнаула, стоимость «евродвушки» начинается от 2 300 тыс. рублей в зависимости от планировочного решения. Во всех из них есть тёплые лоджии — а значит, каждый квадратный метр квартиры функционален в любое время года. Все квартиры оснащена шумоизоляцией на 360 градусов: вы будете слышать соседей только если придёте к ним в гости!

Кстати, дворы в «Новом квартале» идеально подходят для совместных праздников и общения. На закрытой охраняемой территории расположены места для отдыха, детская площадка. Территория спроектирована по концепции «Двор для людей — среда для жизни»: это значит, что для автомобилей предусмотрено отдельное место на многоэтажном паркинге. Шумные спортивные площадки оборудованы там же. Двор будет тихим и уютным.

ЖК «Новый квартал». Источник: ООО «Мой Дом»

ЖК «Новый квартал» располагается по адресу: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в.

Сайт застройщика: барнаулдом.рф. Телефон отдела продаж: 533−991

Застройщик ООО «Мой Дом», проектные декларации — на сайте барнаулдом.рф.