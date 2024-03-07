Огромная территория с домом и собственными озерами продают в Риге за три млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Четырехэтажный дом со своим лесом и озерами продают в Риге за три млрд рублей.

Общая площадь дома 5500 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 610 тыс. рублей.

На территории стоит жилой большой четырех этажный дом, хоз. дом, ремонтная зона, ангар, прачечная, спорт зал со сценой, музыкальным оборудованием. Также есть боулинг на две дорожки.

Баня располагается как в доме, так и на улице. Для любителей коней есть конюшня с тренировочной площадкой.

Продавец отмечается, что такого поместья со своими лесом и своими озерами больше на границе нет.

На территории второго озера можно продолжить работу карьера.

Также отмечается, что это частная собственность, занесенная в Земельную книгу Латвии.

Ранее сообщалось, что виллу с живописным видом на Средиземное море продают в Испании более чем за три млрд рублей.

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