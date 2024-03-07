7 марта
﻿
Недвижимость

Четырехэтажный дом со своим лесом и озерами продают в Риге за три млрд рублей

Огромная территория с домом и собственными озерами продают в Риге за три млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Четырехэтажный дом со своим лесом и озерами продают в Риге за три млрд рублей.
Четырехэтажный дом со своим лесом и озерами продают в Риге за три млрд рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 5500 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 610 тыс. рублей.

На территории стоит жилой большой четырех этажный дом, хоз. дом, ремонтная зона, ангар, прачечная, спорт зал со сценой, музыкальным оборудованием. Также есть боулинг на две дорожки.

Баня располагается как в доме, так и на улице. Для любителей коней есть конюшня с тренировочной площадкой.

Продавец отмечается, что такого поместья со своими лесом и своими озерами больше на границе нет.

На территории второго озера можно продолжить работу карьера.

Также отмечается, что это частная собственность, занесенная в Земельную книгу Латвии.

Ранее сообщалось, что виллу с живописным видом на Средиземное море продают в Испании более чем за три млрд рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость