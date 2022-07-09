Четырехкомнатная квартира с витражными окнами продается в центре Барнаула за 25,5 млн рублей

«Четырешка» площадью 130 кв.м. расположена на последнем этаже 12-этажного дома. Автор объявления на « Циан » указывает, что жилье может похвастаться пятиметровыми потолками.

В квартире выполнен современный ремонт в стиле эклектика. Функционально выполнено разделение двух уровней с сохранением высоких 5 метровых потолков в каждом помещении.

В «четырешке» есть просторная кухня-гостиная с мраморной столешницей, качественной фурнитурой. В холле — лепнина, качественный керамогранит, мозаика по индивидуальному заказу. В высоком оконном проеме есть витраж, который вместе с мраморным подоконником придает месту гармонию.

В квартире два санузла, гардеробная и хозяйственная зона. Большая утеплённая лоджия с красивым видом на город. Окно спальни выходит во двор. К квартире дополнительно выкуплен Келлер (помещение на паркинге для хранения вещей, велосипедов, колясок).

Рядом с квартирой находится множество продуктовых магазинов, баров, школ, детских площадок, остановок. За 15 минут можно дойти до ТЦ «Пионер».