Четырехкомнатная квартира с витражными окнами продается в центре Барнаула за 25,5 млн рублей

В квартире выполнен современный ремонт в стиле эклектика. Функционально выполнено разделение двух уровней с сохранением высоких 5 метровых потолков в каждом помещении.
В «четырешке» есть просторная кухня-гостиная с мраморной столешницей, качественной фурнитурой. В холле — лепнина, качественный керамогранит, мозаика по индивидуальному заказу. В высоком оконном проеме есть витраж, который вместе с мраморным подоконником придает месту гармонию.
В квартире два санузла, гардеробная и хозяйственная зона. Большая утеплённая лоджия с красивым видом на город. Окно спальни выходит во двор. К квартире дополнительно выкуплен Келлер (помещение на паркинге для хранения вещей, велосипедов, колясок).
Рядом с квартирой находится множество продуктовых магазинов, баров, школ, детских площадок, остановок. За 15 минут можно дойти до ТЦ «Пионер».