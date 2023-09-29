Четырехкомнатную квартиру с круглыми проемами продают в Барнауле за 10,5 млн рублей.

Общая площадь четырешки 150 кв.м. Один жилой квадрат тут обойдется в 70 тыс. рублей.
Четырешка находится на втором этаже из десяти в кирпичном доме 2001 года застройки.
Владельцы сделали шикарный дизайнерский ремонт, а главное - дверные проемы. Все они округлой формы. Это придает жилищу забавность.
В квартире есть огромная гостевая комната, где можно отдохнуть после тяжелого дня среди семьи.
Также имеется два санузла. В одном из них есть беде.
Кухня отличается от общего дизайна - она выполнена в светлых тонах.
В самом доме есть охрана, видеонаблюдение и шлагбаум.
Ранее трехкомнатную квартиру с огромными потолками и стильными люстрами продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.