Трешку в центра города продают за 11,9 млн рублей в Барнауле. Она располагается по адресу ул. Песчаная, 171к1.

Трехкомнатную квартиру с огромными потолками и стильными люстрами продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.

Общая площадь трешки 71 кв.м. Один жилой квадрат тут стоит 169 тыс. рублей.

В квартире идеальная планировка квартиры, в которой предусмотрены большая ванная, две спальни с большим пространством и множеством шкафов для хранения.

Бонусы:

кухонный стол с каменной столешницей;

встраиваемая рожковая кофемашина;

измельчитель пищевых отходов;

система фильтрации питьевой воды;

стирально-сушильная машина Gorenje.

Также сделан дизайнерский ремонт: широкоформатный керамогранит, дорогая немецкая сантехника, стены под покраску и декоративку и тд.

Кухня выполнена из лдсп марки Egger с крашенными фасадами и дорогой фурнитурой. На кухне встроена фильтрационная система для питьевой воды.

Рядом с домом развитая инфраструктура. Все торговые центры, магазины, садики и школы в пешей доступности.

Ранее что за лесные апартаменты сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей в сутки.