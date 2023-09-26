Что за лесные апартаменты сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей в сутки.

Общая площадь двухкомнатной квартиры 51 кв.м.
В апартаментах вас ждет:
- 2х спальная кровать;
- диван;
- TV и wi-fi;
- кухня оснащена всей необходимой посудой и новой бытовой техникой;
- чистое, свежее постельное бельё и полотенца;
- стиральная машина;
- гладильная доска;
- утюг;
- фен.
Квартира располагается в самом центре города. Вокзал, торговые центры, продуктовые магазины - все это в пешей доступности.
В апартаментах строго запрещено проводить вечеринки и курить.
Ранее трехкомная квартира со звездами на потолке продается в Барнауле за 10,9 млн рублей.