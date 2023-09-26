Квартиру с современным дизайном сдают в Барнауле посуточно за 2,5 тыс. рублей. Она располагается по адресу ул. Пролетарская, 151Б

Что за лесные апартаменты сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей в сутки. "Авито"