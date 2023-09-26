26 сентября
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Недвижимость

Что за лесные апартаменты сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей в сутки

Квартиру с современным дизайном сдают в Барнауле посуточно за 2,5 тыс. рублей. Она располагается по адресу ул. Пролетарская, 151Б

Что за лесные апартаменты сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей в сутки.
Что за лесные апартаменты сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей в сутки.
"Авито"

Общая площадь двухкомнатной квартиры 51 кв.м.

В апартаментах вас ждет:

  • 2х спальная кровать;
  • диван;
  • TV и wi-fi;
  • кухня оснащена всей необходимой посудой и новой бытовой техникой;
  • чистое, свежее постельное бельё и полотенца;
  • стиральная машина;
  • гладильная доска;
  • утюг;
  • фен.

Квартира располагается в самом центре города. Вокзал, торговые центры, продуктовые магазины - все это в пешей доступности.

В апартаментах строго запрещено проводить вечеринки и курить.

Ранее трехкомная квартира со звездами на потолке продается в Барнауле за 10,9 млн рублей.

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