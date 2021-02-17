Чиновники прояснят ситуацию на проблемных стройках «Барнаулкапстроя»

Барнаульские чиновники создадут «дорожную карту» по возможному развитию событий на проблемных «долевых» стройках. В том числе речь идет об объектах, которые возводит компания «Барнаулкапстрой», пишет пресс-центр мэрии.

По информации главы комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антона Воробьева, «Барнаулкапстрой» выступает застройщиком трех многоквартирных жилых домов по ул. Парковая, 71 (ЖК «Парковый»), ул. Советской Армии, 83 и 83а (ЖК «Клевер-парк»).

Строительные работы идут только на одном объекте по ул. Парковой, 71. Там наибольшая готовность (80%) у третьей блок-секции (возведены основные несущие и ограждающие конструкции, ведутся отделочные работы, установлены двери и лифты).

Первая и вторая блок-секции готовы на 45%, оставшиеся — на 30%.

Работы на доме возобновились с начала февраля.

Что будет с другими двумя домами — не сообщатся. Известно, что стройки заморожены.

Замглавы администрации Оксана Финк сказал, что следующее заседание пройдет с участием дольщиков ЖК «Парковый».