Отец троих детей Павел Дьяков и депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов добились рассмотрения поправки в федеральный закон о мерах поддержки многодетных семей. Благодаря им россияне могут получить возможность гасить ипотеку, полученную на индивидуальное строительство, чего не было раньше. В детях, деньгах и кирпичах разбирался корреспондент altapress.ru.

Кабмин поддержал выделение 450 тыс. рублей многодетным семьям, у которых с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети, для строительства домов.

На данный момент согласно Закону № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на государственную помощь могут претендовать только те россияне, кто взял ипотечный кредит на покупку готового жилья или на долевое строительство. В случае же внесения «поправок Дьякова» в действующее законодательство помощь получат и семьи, решившиеся на возведение собственного дома.

Нужно покупать , а не строить

Ипотека. pixabay.com

В Законе № 157-ФЗ прописано, что 450 тыс. рублей предназначены для покупки жилья на первичном или вторичном рынке, участия в долевом строительстве, а также приобретения частных домов или земельных участков.

Воспользоваться деньгами можно только один раз. Они идут на полное или частичное погашение основного долга по кредиту (займу). Если же на эти цели уходит не вся сумма, то ее остатки покрывают еще и проценты.

Важно отметить, что меры поддержки распространяются на погашение ипотеки на покупку земли под индивидуальное строительство, но не на само возведение дома. На парадокс обратил внимание Павел Дьяков. Отец семейства обратился к депутату Государственной Думы от Алтайского края Даниилу Бессарабову.

«Закон суров , но это закон»

Павел Дьяков. Из архива семьи Дьяковых

Началась эта история почти полтора года назад, когда в семье бывшего оперативника, а ныне риэлтора Павла Дьякова родилась дочь.

Павел Дьяков,

многодетный отец:

19 февраля 2019 года в моей семье появился третий ребенок. А 20 февраля Путин обратился с обращением к депутатам Государственной Думы и Совету Федерации. Тогда он поставил перед законодателями задачу — продумать меры поддержки для семей в случае рождения у них с 2019 по 2022 год третьего и последующих детей. Предполагалось, что государство будет гасить ипотеку на сумму 450 тыс. рублей.

Падчерица и трое детей Павла Дьякова. Из архива Дьяковых

На тот момент семья уже построила дом в поселке Сибирская Долина, на возведение которого была взята ипотека. Материальная поддержка погасила бы часть долга Дьяковых перед банком.

Павел Дьяков,

многодетный отец:

157-й закон — существенная помощь многодетным семьям. Но, как выяснилось, это был не наш случай. В документе не прописана возможность погашения ипотеки, взятой на индивидуальное строительство. С этого и началось мое хождение по инстанциям. Мне отказывали в Сбербанке, ссылаясь на законодательство. Тогда-то и возникла мысль попробовать что-то изменить, ведь эта проблема касалась не только меня, но и других российских семей. Далеко ходить не надо. У моей соседки Олеси в мае родился третий ребенок. Она также обратились за материальной поддержкой по этой программе и, как нетрудно догадаться, получила отказ.

Даниил Бессарабов. архив Регионального отделения «Единой России»

Доработка закона впоследствии станет большим подспорьем для сельских жителей и стимулом для развития индивидуального строительства. Как отметил Даниил Бессарабов, для депутата это дополнительная мотивация в работе над инициативой о господдержке многодетных семей.

Даниил Бессарабов,

депутат:

В Алтайском крае на сегодняшний день порядка 46% от всего населения региона — сельчане. Инициатива станет хорошей поддержкой в том числе и для них.

Народные избранники как точка опоры

В Государственной думе. duma.gov.ru

Павел Дьяков,

многодетный отец:

В начале ноября прошлого года пришел в приемную парламентария. Он меня выслушал и пообещал помочь продвинуть законодательную инициативу в Государственную Думу. Депутат заинтересовался идеей и даже выложил несколько постов в Instagram, где описал сложившуюся ситуацию. Существенных подвижек я не увидел, поэтому обратился к депутату от партии КПРФ Елене Строковой — автору и соавтору законопроектов в различных сферах. Однако с ее стороны тоже не последовало никаких действий. И только в апреле 2020 года мне позвонила помощник депутата Бессарабова и сообщила, что инициатива направлена в правительство для согласования.

Но дело застопорилось. Шел месяц за месяцем.

Даниил Бессарабов,

депутат:

Законотворчество — это непростой процесс, требующий глубины проработки инициативы, скрупулезности и напористости. В России подобная форма поддержки многодетных семей работает меньше года. И, естественно, полноценной практики ее реализации еще не было. Очевидно, что в таких условиях предлагать изменения достаточно сложно. И у меня были опасения, что инициатива застопорится из-за отсутствия статистических данных о том, сколько случаев отказов в поддержке индивидуального строительства для многодетных семей было выявлено.

Депутат добавил, что инициатива уверенно продвигается. Она была предложена в апреле. Несмотря на сложности и большую загруженность (в это время разрабатывались программы по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии), парламентарии и правительство нашли возможность согласовать концепцию этой законодательной инициативы.

Лед тронулся

Дом Дьяковых в Сибирской Долине. Из архива семьи Дьяковых

Спустя почти 9 месяцев ТАСС опубликовал обнадеживающую новость. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу депутата Госдумы Даниила Бессарабова о расширении программы господдержки многодетных семей на ипотечные кредиты под строительство жилья. Но с учетом замечаний.

В правительстве считают , что в законопроекте должно быть прописано следующее: земельный участок , где будет возведен дом , должен быть использован в качестве залога;

где будет возведен дом должен быть использован в качестве залога; необходимо установить механизм контроля за целевым использованием средств господдержки;

комиссия выступила за законодательное исключение «рисков , связанных с занижением ( завышением) оценки стоимости объекта залога , с несоблюдением технологий строительства и несоответствием проектной документации ( при ее наличии) требованиям градостроительных документов»;

связанных с занижением завышением) оценки стоимости объекта залога с несоблюдением технологий строительства и несоответствием проектной документации при ее наличии) требованиям градостроительных документов»; должен быть предусмотрен порядок государственных и муниципальных проверок строительных работ;

в документе должны быть закреплены дополнительные требования к застройщику и строящемуся объекту.

Даниил Бессарабов. Олег Богданов , altapress.ru

Как рассказал altapress.ru Даниил Бессарабов, сейчас документ проходит регламентные процедуры, и параллельно он дорабатывается внутри фракции «Единая Россия».

Даниил Бессарабов,

депутат:

Любой законотворческий процесс требует от авторов учета мнения всех задействованных сторон — в частности Минфина, правительства РФ. Если мы хотим, чтобы инициатива была реализована, то должны выстроить диалог со всеми участниками процесса, особенно когда речь идет о большом финансировании той или иной программы. Важно найти компромисс между сторонами. На данном этапе мы добились одобрения правительства РФ. Несмотря на определенные замечания, это большой прорыв.

Конечно, инициатива требует доработки, эту процедуру можно провести между первым и вторым чтениями в Госдуме, правда, пока непонятно, когда это будет. Как отмечает Бессарабов, главное то, что соблюдены обязательные условия для внесения инициативы в Думу и депутаты смогут начать рассматривать вопрос.