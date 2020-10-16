1 место. Дом-конструктор
Глядя на эту архитектурную эклектику с сайта kuprod.ru хочется сказать: «Дизайнер остановись, ты нетрезв». Пластик, кирпич, стекло, железо и дерево — все слилось в единую конструкцию. Коттедж будто сложили, как конструктор, из фрагментов трех разных домов.
Модные европейские тенденции (стеклянная конструкция напоминает дом из стекла и стали от Олсона Кундига) спорят с кирпичной российской классикой и практичностью сайдинга. Визуально пластик уверенно побеждает, в том числе и здравый смысл.
В то же время, двухэтажный дом довольно просторный, его площадь 185 кв. метров. Он построен на участке 13 соток. Помимо жилой части есть большая баня с большой комнатой отдыха и гараж на 2 машины. Построили его в поселке Спутник, на ул. Калиновая.
Стоимость — 9,8 млн рублей.
2 место. Дом-шалаш
В таком шалаше с милым точно будет рай. Это нетипичное для Сибири жилище построили во Власихе на ул. Рождественской. Площадь коттеджа — 230 кв. м, участка — 10 соток. Объявление нашлось на сайте «Циан».
Коттеджи такого архитектурного стиля были модными в Европе и России еще в прошлом веке. Но до сих пор они выглядят свежо и интересно.
Сложно поверить, но здание обозначено, как «трехэтажное». Из-за необычного дизайнерского решения (крыша нависает над строением практически до самого фундамента) кажется, что коттедж очень маленький.
Из-за швейцарской же крыши с кровлей в стиле «де шале» он кажется приземистым.
В то же время в нем очень просторно. Здесь бесконечно много места. В доме уютно и нет бесполезных площадей.
Стоимость — 9,5 млн рублей.
3 место. Дом — советский ДК
Глядя на этот коттедж снаружи кажется, что время пошло вспять. Хотя объявление на «Циане» относительно свежее.
Похожие здания, только чуть чаще, можно до сих пор встретить в большинстве районных центров и небольших городах. В советское время в них размещались ДК или сельские клубы.
Тем не менее, это вполне комфортабельный коттедж с интересной планировкой и необычным дизайном комнат. Одна из них — просторная, с бирюзовыми стенами, лепниной, камином и лестницей с белоснежными перилами — вполне могла бы быть холлом какого-нибудь небольшого театра или филармонии.
Общая площадь трехэтажного кирпичного дома 366,6 кв. метра. Площадь участка — 10 соток. А находится он в Индустриальном районе Барнаула, на ул. 2-я Геодезическая.
Стоимость — 8,9 млн рублей.
4 место. Дом-водонапорная башня
Незаурядный проект предлагает тот же портал «Циан». Этот необычный дом из красного кирпича, будто сошел со страниц фантастической книги Сергея Лукьяненко «Черновик».
Он одновременно похож на водонапорную башню и на недостроенную часовню. О чем думал проектировщик останется загадкой, но креативности ему точно не занимать.
Кирпичное трехэтажное чудо архитектурной мысли, площадью 500 кв. метров стоит на участке в 13 соток на проезде Лесная поляна.
«Место настолько тихое и обособленное, что здесь бегают белки и поют птицы» — говорится в объявлении.
Перекрытия железобетонные, окна витражные, помещения просторные. Но все это требует дополнительных вложений во внутреннюю отделку.
Стоимость — 8 млн рублей.
5 место. Дом-купол
Объявление о продаже коричневой полусферы появилось в октябре на «Авито». Домина находится в Индустриальном районе на ул. Черничная.
Трехэтажный коттедж построен из бруса. Он на удивление просторный. Его площадь — 150 кв. метров. Расположился дом на участке в 10 соток.
Коттедж удивляет не только снаружи, но и внутри. В комнатах — дизайнерский ремонт. В отделке использовались не только сдержанные, светлые, но и яркие оттенки. Так, в одной из комнат стены насыщенного зеленого цвета. В целом, дизайн очень современный, с элементами hi-tech.
На первом этаже разместились две спальни, кладовка, кухня-гостиная, коридор, котельная. На втором — две спальни опенспэйс.
Стоимость — 6 млн рублей.
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