В краевой столице можно встретить немало примеров полета дизайнерской мысли. Глядя на некоторые коттеджи, на ум приходит расхожее выражение: «Я — художник, я так вижу». Чтобы немного раскрасить серые осенние будни, altapress.ru собрал самые необычные дизайнерские решения в сфере индивидуального строительства Барнаула. Рейтинг составлен, исходя из цены объектов.

1 место. Дом-конструктор

Дом-конструктор на ул. Калиновая. kuprod.ru.

Глядя на эту архитектурную эклектику с сайта kuprod.ru хочется сказать: «Дизайнер остановись, ты нетрезв». Пластик, кирпич, стекло, железо и дерево — все слилось в единую конструкцию. Коттедж будто сложили, как конструктор, из фрагментов трех разных домов.

Модные европейские тенденции (стеклянная конструкция напоминает дом из стекла и стали от Олсона Кундига) спорят с кирпичной российской классикой и практичностью сайдинга. Визуально пластик уверенно побеждает, в том числе и здравый смысл.

В то же время, двухэтажный дом довольно просторный, его площадь 185 кв. метров. Он построен на участке 13 соток. Помимо жилой части есть большая баня с большой комнатой отдыха и гараж на 2 машины. Построили его в поселке Спутник, на ул. Калиновая.

Стоимость — 9,8 млн рублей.

2 место. Дом-шалаш

Дом-шалаш на ул. Рождественской. «Циан».

В таком шалаше с милым точно будет рай. Это нетипичное для Сибири жилище построили во Власихе на ул. Рождественской. Площадь коттеджа — 230 кв. м, участка — 10 соток. Объявление нашлось на сайте «Циан».

Коттеджи такого архитектурного стиля были модными в Европе и России еще в прошлом веке. Но до сих пор они выглядят свежо и интересно.

Сложно поверить, но здание обозначено, как «трехэтажное». Из-за необычного дизайнерского решения (крыша нависает над строением практически до самого фундамента) кажется, что коттедж очень маленький.

Из-за швейцарской же крыши с кровлей в стиле «де шале» он кажется приземистым.

В то же время в нем очень просторно. Здесь бесконечно много места. В доме уютно и нет бесполезных площадей.

Стоимость — 9,5 млн рублей.

3 место. Дом — советский ДК

Дом-Дворец культуры на ул. 2-я Геодезическая. «Циан».

Глядя на этот коттедж снаружи кажется, что время пошло вспять. Хотя объявление на «Циане» относительно свежее.

Похожие здания, только чуть чаще, можно до сих пор встретить в большинстве районных центров и небольших городах. В советское время в них размещались ДК или сельские клубы.

Тем не менее, это вполне комфортабельный коттедж с интересной планировкой и необычным дизайном комнат. Одна из них — просторная, с бирюзовыми стенами, лепниной, камином и лестницей с белоснежными перилами — вполне могла бы быть холлом какого-нибудь небольшого театра или филармонии.

Общая площадь трехэтажного кирпичного дома 366,6 кв. метра. Площадь участка — 10 соток. А находится он в Индустриальном районе Барнаула, на ул. 2-я Геодезическая.

Стоимость — 8,9 млн рублей.

4 место. Дом-водонапорная башня

Дом-водонапорная башня на проезде Лесная поляна. «Циан».

Незаурядный проект предлагает тот же портал «Циан». Этот необычный дом из красного кирпича, будто сошел со страниц фантастической книги Сергея Лукьяненко «Черновик».

Он одновременно похож на водонапорную башню и на недостроенную часовню. О чем думал проектировщик останется загадкой, но креативности ему точно не занимать.

Кирпичное трехэтажное чудо архитектурной мысли, площадью 500 кв. метров стоит на участке в 13 соток на проезде Лесная поляна.

«Место настолько тихое и обособленное, что здесь бегают белки и поют птицы» — говорится в объявлении.

Перекрытия железобетонные, окна витражные, помещения просторные. Но все это требует дополнительных вложений во внутреннюю отделку.

Стоимость — 8 млн рублей.

5 место. Дом-купол

Дом-купол на ул. Черничная. «Авито».

Объявление о продаже коричневой полусферы появилось в октябре на «Авито». Домина находится в Индустриальном районе на ул. Черничная.

Трехэтажный коттедж построен из бруса. Он на удивление просторный. Его площадь — 150 кв. метров. Расположился дом на участке в 10 соток.

Коттедж удивляет не только снаружи, но и внутри. В комнатах — дизайнерский ремонт. В отделке использовались не только сдержанные, светлые, но и яркие оттенки. Так, в одной из комнат стены насыщенного зеленого цвета. В целом, дизайн очень современный, с элементами hi-tech.

На первом этаже разместились две спальни, кладовка, кухня-гостиная, коридор, котельная. На втором — две спальни опенспэйс.

Стоимость — 6 млн рублей.

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