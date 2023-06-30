Что за четырешку с бабушкиным ремонтом продают за 8 млн рублей в Барнауле

Площадь четырешки - 88,6 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь не меньше 90 тыс. рублей.
Квартира находится на 8 этаже из 12 в кирпичном доме 1995 года постройки. Владелец отмечает, что жил в квартире с 2002 года.
В квартире недавно сделали простой и лаконичный ремонт. Стены оформили в однотонные цвета, на полу постелили ламинат, между комнатами поставили деревянные двери.
Здесь есть подсобная кладовая с полками почти в два "квадрата". Лоджия расположена по длине всей квартиры, вдоль нее проходят три комнаты с двумя отдельными входами.
Мебели хозяин не оставляет, за исключением двух просторных шкафов.
Дом находится рядом с рынком Докучаево. В шаговой доступности школа, лицей, детские сады, взрослая и детская поликлиники, аптеки и продуктовые магазины.