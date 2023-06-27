Шикарную пятирешку с огромным зеленым залом продают за 19 млн рублей в Барнауле

Пятикомнатную квартиру с огромным зеленым залом продают за 19 млн рублей в Барнауле. Она находится на Комсомольском проспекте, 40.

Пятирешку с огромным зеленым залом продают за 19 млн рублей в Барнауле

Квартира напоминает большой красивый дворец. Его площадь составляет 240 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 76 тыс. рублей.

Пятирешка находится на втором этаже из 12 в кирпичном доме.

В квартире сделали дизайнерский ремонт из дорогостоящих материалов. Пол выложили паркетом, стены украсили витражами.

Зал выкрасили в нежно-зеленый цвет. В таком же оттенке оформили кухню. Такой цвет делает комнаты визуально больше, светлее и свежее.

В квартире есть несколько спален, кухня, гардеробные и три санузла. А также два балкона и большой зимний сад с панорамными окнами.

Рядом с домом находятся детские сады и школы, а также удобная транспортная развязка.