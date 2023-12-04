4 декабря
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Недвижимость

Что за комфортный дом, о котором мечтает каждая семья, продают в Барнауле за 28,5 млн рублей

Комфортный и роскошный дом продают в Барнауле за 25,8 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Хлеборобная, 71.

Что за комфортный дом, о котором мечтает каждая семья, продают в Барнауле за 28,5 млн рублей.
Что за комфортный дом, о котором мечтает каждая семья, продают в Барнауле за 28,5 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь дома 420 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 67 тыс. рублей.

Просторные и светлые комнаты с элегантным дизайном позволят комфортно жить, наслаждаться тишиной и покоем своего дома.

Внутри современная кухня с высококачественной техникой и стильной обстановкой.

Ухоженный сад с ландшафтным дизайном, идеальное место для отдыха и встреч с друзьями. Большая терраса с прекрасным видом подходит для летних вечеров и барбекю.

Также на территории расположен гараж на несколько автомобилей для вашего удобства и безопасности.

Дополнительные преимущества:

  • Бильярдная: Дом оснащен просторной и элегантной бильярдной комнатой, где вы сможете насладиться игрой с друзьями и близкими.
  • Сауна: Релаксируйте и погружайтесь в атмосферу спокойствия в собственной сауне, где вы сможете насладиться теплом и оздоровительными процедурами.
  • Каминная: Создайте атмосферу уюта и тепла в просторной каминной комнате, где можно наслаждаться пламенем в холодные зимние вечера.
  • Спортивный зал: Поддерживайте свою физическую форму и занимайтесь спортом в собственном уютном спортивном зале.
  • Баня
  • Прачечная
  • Фасады дома утеплены

Удобное расположение с непосредственной близостью к магазинам, ресторанам и другим объектам инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что двойной коттедж утопающий в зелени продают в Барнауле за 23,9 млн рублей.

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