8 февраля
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Недвижимость

Что за огромный дом продают в Барнауле за 105 млн рублей

Огромный дом продают загородом Барнаула за 105 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за огромный дом продают в Барнауле за 105 млн рублей.
Что за огромный дом продают в Барнауле за 105 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 536 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 195 тыс. рублей.

Кoттедж находится в зaкрытoм поceлкe Ceребряный боp.

Пространство в доме тщательно продумано и разделено по функционалу и удобству.

Большая подземная парковка на четыре авто представляет собой теплое помещение с выходом в дом. Также в цокольном этаже расположены жилая комната, бытовая комната с санузлом и кухня для обслуживающего персонала с отдельным выходом на улицу.

На первом уровне представлены просторная входная зона с двумя гардеробами, гостевая зона, кухня-столовая с современной бытовой техникой, библиотека, рабочий кабинет с выходом на террасу, тренажерный зал со спа-зоной, с турецкой баней (хамам), душевой, ванной и выходом во внутренний двор.

На втором и третьем уровне расположены три просторные спальни с гардеробными и большой зимний сад с выходом на эксплуатируемую крышу.

Дом выполнен по современному проекту. Внутри огромное количество естественного света, а ремонт сделан в спокойных тонах. На территории имеется внутренний двор с летним бассейном.

Ранее сообщалось, что двухэтажную трешку с камином продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.

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