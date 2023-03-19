19 марта
﻿
Недвижимость

Что за стильную «трешку» в центре Барнаула продают за 12,9 млн рублей

Трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают за 12,9 млн рублей в Барнауле. Квартира находится по адресу пр. Социалистический, 54. Объявление разместили на «Циан».

Стильная "трешка" в центре Барнаула.
Стильная "трешка" в центре Барнаула.
"Циан"

Площадь квартиры — 93,4 кв. м. Этаж — девятый из девяти.

В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, спальня с просторной гардеробной и отдельная комната свободного назначения.

В кухне гостиной особая атмосфера пространства и уюта, а одна из стен кухни расписана в стиле картины «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти.

В коридоре стены украшает современная подсветка и белоснежные шкафы.

В спальне стены покрашены в приятный зеленый цвет, а на одной из них можно увидеть интересный орнамент.

На этаже всего две квартиры, поэтому этот вариант идеально подходит для тех, кто любит уединение и тишину.

Во дворе дома есть детская площадка и подземный паркинг. Рядом с домом вся нужная инфраструктура.

Ранее мы показывали, что за белоснежную четырешку с дворцовой отделкой продают в Барнауле за 13,6 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость