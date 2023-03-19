Что за стильную «трешку» в центре Барнаула продают за 12,9 млн рублей

Трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают за 12,9 млн рублей в Барнауле. Квартира находится по адресу пр. Социалистический, 54. Объявление разместили на « Циан ».

Площадь квартиры — 93,4 кв. м. Этаж — девятый из девяти.

В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, спальня с просторной гардеробной и отдельная комната свободного назначения.

В кухне гостиной особая атмосфера пространства и уюта, а одна из стен кухни расписана в стиле картины «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти.

В коридоре стены украшает современная подсветка и белоснежные шкафы.

В спальне стены покрашены в приятный зеленый цвет, а на одной из них можно увидеть интересный орнамент.

На этаже всего две квартиры, поэтому этот вариант идеально подходит для тех, кто любит уединение и тишину.

Во дворе дома есть детская площадка и подземный паркинг. Рядом с домом вся нужная инфраструктура.

Ранее мы показывали, что за белоснежную четырешку с дворцовой отделкой продают в Барнауле за 13,6 млн рублей.