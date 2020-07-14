Чуда не случилось: в Барнауле так и не продали долгострой из прошлого века

Сегодня, 14 июля, стало известно, что аукцион по продаже недостроенной высотки, расположенной на проспекте Ленина, 122б (в районе ДК «Сибэнергомаш») признали не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. Об этом стало известно из протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, появившемся на официальном сайте торгов.

Проблемный долгострой готов на 18% и стоит на участке земли, площадью 1012,5 кв.м. Участок расположен в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Согласно описанию лота, земля под «железобетонным скелетом» предназначена для строительства административно-торгового здания с подземной многоярусной автостоянкой.

Недостроенное здание на Ленина , 122б altayrealt.ru

Там же сообщается, что территория расположена в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Правилами землепользования оговаривается, что здесь разрешается строить малоэтажные и высотные (не выше 75 метров) жилые дома.

В условиях дефицита земельных участков под строительство была вероятность, что для долгожителя наконец найдется новый хозяин. Можно только предполагать, что именно отпугнуло потенциальных покупателей — перспективы дальнейшего использования недостроенной высотки или завышенная цена.

Фонд имущества региона хотел продать «железобетонный скелет» за 37,2 млн. Хотя, в решении Арбитражного суда Алтайского края была указана оценочная стоимость, равная 31 млн рублей. Видимо, разница в 6 с лишним миллионов и задаток, равный половине стоимости (18,6 млн рублей) отпугнула застройщиков от лота.

Расположение долгостроя 2ГИС

Напомним, стройку начали еще в 90-х, но так и не довели дело до конца. Территорию огородили и поставили вагончик с охранником. В 2007 году участок отдали в аренду компании «Сетра». Предполагалось, что на месте еще молодого недостроя вырастет восьмиэтажное офисное здание с подземной парковкой. Были построены несколько этажей каркаса, после чего стройка вновь была «заморожена».

Позднее участок со скелетом из железа и бетона пытались продать через риэлторов за 42 млн рублей, но безрезультатно. В 2019 году Арбитражный суд изъял объект у компании «Сетра». После чего продажей занялся Фонд имущества Алтайского края.

Руководство компании отказалось комментировало сложившуюся ситуацию.