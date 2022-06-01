Дача с мансардой и зеленым газоном продается в Барнауле за 7 млн рублей

Площадь дачной усадьбы из бруса — 74 кв. м. Она расположена на участке в 7,5 соток.
Кроме того, на нем есть баня, зона барбекю, теплица и плодовые деревья — виноград, яблоня, смородина, крыжовник, малина и слива.
На первом этаже домика находятся прихожая, кухня-гостиная и санузел с ванной. Обустроена просторная мансарда с выходом на балкон. Подведены и все коммуникации: отопление, электричество и водоснабжение.
Автор объявления на «Авито» добавляет, что в придачу новому хозяину достанутся мебель и техника: встроенный шкаф, диван, кухонный гарнитур, духовка и сенсорная плита.
Продавец уточняет, что расстояние от Змеиногорского тракта, 91Б до центра Барнаула составляет 10 километров.
«Садоводство охраняется. К тому же, здесь удобная транспортная развязка… Гарантия отличного отдыха, тишины и спокойствия», — говорится в объявлении.
Возможна ипотека.