Дача с мансардой и зеленым газоном продается в Барнауле за 7 млн рублей

2-комнатная дача из бруса, окруженная зеленым участком, продается на Змеиногорском тракте, 91Б в Барнауле. Ее стоимость — 94,5 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 7 млн рублей. По словам автора объявления на « Авито », она подходит для «летнего отдыха, оздоровления и разминки».

2-комнатная дача из бруса продается за 7 млн рублей на Змеиногорском тракте, 91Б в Барнауле.

Площадь дачной усадьбы из бруса — 74 кв. м. Она расположена на участке в 7,5 соток.

Кроме того, на нем есть баня, зона барбекю, теплица и плодовые деревья — виноград, яблоня, смородина, крыжовник, малина и слива.

На первом этаже домика находятся прихожая, кухня-гостиная и санузел с ванной. Обустроена просторная мансарда с выходом на балкон. Подведены и все коммуникации: отопление, электричество и водоснабжение.

Автор объявления на «Авито» добавляет, что в придачу новому хозяину достанутся мебель и техника: встроенный шкаф, диван, кухонный гарнитур, духовка и сенсорная плита.

Продавец уточняет, что расстояние от Змеиногорского тракта, 91Б до центра Барнаула составляет 10 километров.

«Садоводство охраняется. К тому же, здесь удобная транспортная развязка… Гарантия отличного отдыха, тишины и спокойствия», — говорится в объявлении.

Возможна ипотека.