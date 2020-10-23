«Дачную амнистию» продлят в России

Согласно документу, в упрощенном порядке можно будет регистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.
Проект был внесен в Госдуму в июле. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.
Этот порядок действует в России уже 14 лет. Дачников в стране порядка 60 миллионов. Как отмечал Крашенинников, за это время программа позволила гражданам оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.