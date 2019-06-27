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27 июня 26°C

В горах Алтая строят элитный эко-поселок для бизнесменов и звезд

В Чемальском районе Республики Алтай в живописном месте энтузиасты несколько лет строят поселок. В него вложили уже больше 100 млн рублей, а участки там покупают в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга, иностранцы, бизнесмены и звезды, рассказал «Вести.Недвижимость» руководитель проекта «Седьмое небо» Данила Андреев.

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Туризм. Путешествие. Горы.
СС0

Участки на Алтае стоят в три раза дешевле, чем, например, в Крыму или Краснодарском крае, отметил Андреев, но найти инвесторов оказалось сложно. Формат не интересовал банки, а частники не хотели вкладывать деньги «в тайгу».

«Инвесторов буквально собирали по соцсетям и сайтам, посвященным походам на Алтай. Собственники земли тоже пошли навстречу — дали нам рассрочку. В итоге, у нас сейчас 15 квадратных километров лесов, полей и рек, большая часть из которых отведена под эко-парк. Без банков, залогов и кредитов», — отмечает Андреев.

Минимальный размер участка — 30 соток. В поселке 120 домовладений, уже продано более 50 участков. Их стоимость варьируется от 400 тысяч рублей до нескольких миллионов, в зависимости от расположения и видов. Стоимость домов начинается от 3 млн рублей.

Как правило, все хотят уютное шале порядка 100 кв м, дворцов никто не заказывает, говорит Данила Андреев.

По его словам, большинство покупателей в эко-поселке из Москвы и Петербурга, есть также из Калининграда, Керчи, Анадыря, Новосибирска, из заграницы — русскоязычные жители Германии, Австрии, США и даже Новой Зеландии.

Среди владельцев участков есть и медийные персоны. Например, солист группы «Ума Турман» Владимир Кристовский, актер Павел Деревянко.

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