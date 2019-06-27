В горах Алтая строят элитный эко-поселок для бизнесменов и звезд

Участки на Алтае стоят в три раза дешевле, чем, например, в Крыму или Краснодарском крае, отметил Андреев, но найти инвесторов оказалось сложно. Формат не интересовал банки, а частники не хотели вкладывать деньги «в тайгу».
«Инвесторов буквально собирали по соцсетям и сайтам, посвященным походам на Алтай. Собственники земли тоже пошли навстречу — дали нам рассрочку. В итоге, у нас сейчас 15 квадратных километров лесов, полей и рек, большая часть из которых отведена под эко-парк. Без банков, залогов и кредитов», — отмечает Андреев.
Минимальный размер участка — 30 соток. В поселке 120 домовладений, уже продано более 50 участков. Их стоимость варьируется от 400 тысяч рублей до нескольких миллионов, в зависимости от расположения и видов. Стоимость домов начинается от 3 млн рублей.
Как правило, все хотят уютное шале порядка 100 кв м, дворцов никто не заказывает, говорит Данила Андреев.
По его словам, большинство покупателей в эко-поселке из Москвы и Петербурга, есть также из Калининграда, Керчи, Анадыря, Новосибирска, из заграницы — русскоязычные жители Германии, Австрии, США и даже Новой Зеландии.
Среди владельцев участков есть и медийные персоны. Например, солист группы «Ума Турман» Владимир Кристовский, актер Павел Деревянко.