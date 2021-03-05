Дальнейший рост цен на жилье спрогнозировали в России

В 2021 году жилье в России продолжит дорожать — росту цен поспособствует повышенный спрос на квартиры, спровоцированный продлением программы льготной ипотеки, заявил агентству Regnum член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов.

На стоимость квартир влияют несколько факторов, главные из которых — это ипотечные ставки, себестоимость строительства и баланс спроса и предложения.

Все три этих фактора в текущем году будут работать на дальнейшее повышение цен на жилье, считает Панов.

Объема строящегося жилья уже недостаточно для удовлетворения возросшего спроса, уверен политик. Кроме того, удорожание недвижимости провоцируется ростом цен на строительные материалы, пишет Lenta.ru.

«Есть основания полагать, что за первое полугодие 2021-го цена „квадрата“ на первичном рынке может вырасти на 5−7%, однако во втором полугодии <…> следует ожидать некоторого замедления ценовой динамики — на уровне 2−3% по третьему-четвертому кварталам», — считает Панов.

Ранее вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская заявила, что в 2021 году рост цен на жилье в России остановится.