Деньги на дом: около 100 тыс. многодетных семей получат господдержку на погашение ипотеки

В этом году около 100 тыс. многодетных семей получат по 450 тыс. рублей от государства на погашение ипотечных кредитов. На эти цели правительство РФ уже выделило 23 млрд рублей. В начале августа на заседании кабмина Михаил Мишустин объявил дополнительном финансировании программы в размере 11,8 млрд для поддержки не менее 26 тыс. семей. Кто, на какие цели и когда может использовать госпомощь — в материале altapress.ru.

Напомним, программа стартовала по поручению президента России Владимира Путина еще осенью 2019 года и исполняла закон 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», принятой летом того же года.

Кто может претендовать на господдержку?

Суть закона — полное или частичное погашение ипотеки для семей, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов родились третий или последующие дети. На помощь от государства может претендовать один из родителей-заемщиков по жилищному кредиту (займу).

450 тыс. рублей точно не дадут, если…

дети не являются гражданами РФ;

в отношении детей гражданин был лишен родительских прав или было отменено усыновление.

Деньги. CCO.

Сколько раз можно взять 450 тыс. рублей?

Согласно пункту 5 статья 1 федерального закона 157-ФЗ, многодетная семья может претендовать на господдержку всего один раз. Иными словами, погасить за счет федерального бюджета часть второй ипотеки уже не получится.

На что идут деньги?

Разумеется, никто не выдает 450 тыс. на руки. За счет финансовой помощи полностью или частично погашают основной долг по ипотечному кредиту семьи. Проценты оплачиваются только в том случае, если от суммы осталась какая-то часть.

На какие цели должен быть взят кредит?

Программа не отличается гибкостью. На сегодняшний день в законе четко прописаны цели, на которые берется кредита. Любые расхождения со списком означает только одно — выплате будет отказано.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Ипотека должна быть взята только на на покупку жилья. А именно:

жилого помещения , в том числе объекта индивидуального жилищного строительства земельного участка для индивидуального жилищного строительства жилого помещения по договору участия в долевом строительстве

Планируются ли какие-то изменения?

На сегодняшний день депутатом ГД РФ Даниилом Бессарабовым подготовлена законодательная инициатива, в которой прописана еще одна цель ипотечного кредита — на индивидуальное строительство жилья. В случае внесения поправок многодетные семьи, строящие дома тоже смогут поучаствовать в программе, в том числе живущие в сельской местности. А пока им отказывают в госпомощи.

Идея, переросшая в проект закона, принадлежит многодетному отцу из Барнаула. Павел Дьяков, столкнувшись с отказом в помощи от государства из-за цели кредита, обратился к парламентарию с предложением внести на рассмотрение поправки к действующему закону.

Даниил Бессарабов. архив Регионального отделения «Единой России»

Как отметил Даниил Бессарабов, инициатива требует доработки, но эту процедуру можно провести между первым и вторым чтениями. Главное, были соблюдены обязательные условия для ее внесения инициативы в Государственную Думу.